Beste Werbung für Produkte der Region

„Genuss & Mo(o)re“ bietet heimischen Erzeugern Plattform für Vermarktung

+ Große Beachtung fand bei der Genießerveranstaltung „Genuss & Mo(o)re“ auf dem Gelände des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima der Stand der Kräutergärtnerei von Elke Fukking aus Rahden. - Fotos: Scheland

Ströhen - Die Genießerveranstaltung „Genuss & Mo(o)re“ im und am Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen (EFMK) hätte trotz der nicht eben einladenden Witterungsbedingungen am Samstag ein größeres Publikum verdient gehabt. Nur etwa 250 Besucher würdigten von vormittags bis zum frühen Abend die vorbereitenden Mühen des fleißigen wie kreativen Moorwelten-Teams.