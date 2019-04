TuS bereitet Führungswechsel vor

Vorsitzender Siebrecht wiedergewählt

+ © Scheland Geehrt und gewählt: TuS-Vorsitzender Andreas Siebrecht (Mitte) mit (v.l.) dem im Amt bestätigten Geschäftsführer Hartmut Guse, den langjährigen Mitgliedern Hans-Dieter Siepmann und Günter Felsch sowie dem einmütig wiedergewählten zweiten Vorsitzenden Gerdfried Rüter. © Scheland

Wagenfeld – Im Vorstand des TuS Wagenfeld bahnt sich ein Generationenwechsel an. Vorsitzender Andreas Siebrecht berichtete am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung in der „Kupferstube“ des Landhauses Wiedemann, dass es ihm nach intensiven Gesprächen gelungen sei, einen sogenannten Pool zu bilden. Dessen Mitglieder nehmen künftig ohne Stimmrecht an Vorstandssitzungen teil. Nach einer mehrmonatigen Schnupperphase sollen sie entscheiden, ob sie in Zukunft Verantwortung für die annähernd 1 400 Mitglieder des Sportvereins übernehmen wollen. Namen nannte Siebrecht noch nicht.