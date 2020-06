Bei Tauchübung: Versunkenes Boot vom Seegrund geholt

Wagenfeld – „Gemeinsame Sache“ machten die Wagenfelder Wasserwacht und der örtliche Angelsportverein: Wie ASV-Vorsitzender Karsten Dunau berichtete, hatte die Wasserwacht angefragt, ob es möglich sei, eine Taucherübung im Baggersee durchzuführen. Dieser Bitte sei der ASV gern nachgekommen.

„Um nicht einfach nur zu tauchen, wurde nach versunkenen Gegenständen gesucht. Es kamen einige großen Baumstämme an die Oberfläche“, berichtete Dunau.

Auch ein vor etlichen Jahren durch Randalierer versenktes Ruderboot wurde geortet, und der Ehrgeiz der Wasserwacht geweckt. Einsatzleiter Erwin Wohlking von der Wasserwacht nutzte diese Gelegenheit, um den Umgang und das Befestigen der Luftsäcke zu trainieren, mit denen Gegenstände an die Oberfläche befördert werden können. „Dieser Einsatz wurde erfolgreich durchgeführt, denn schon kurze Zeit später trieb das Boot an die Oberfläche und wurde von zwei Mitgliedern des ASV Wagenfeld an Land gezogen“, so Dunau. Beide Vereine bedankten sich für die gegenseitige Unterstützung und sehen einer Wiederholung positiv entgegen. sr