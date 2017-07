Begehrte Ströher Ehrenpreise werden vergeben

Große Araberschau beim Gestüt Ismer mit mehr als 180 Vierbeinern

+ Edle Araberpferde werden in Ströhen zuhauf vertreten sein. - Foto: Gestüt Ismer/Larisch

STRÖHEN - Bereits am Mittwoch sind die ersten Teilnehmer der diesjährigen Araberschau im Gestüt Ismer angekommen. Die Pferde brauchen ein bis zwei Tage Erholung nach der langen Anreise aus ihren Heimatställen in England, Polen oder Belgien. „Wir erwarten mehr als 180 Pferde aus mehr als 30 Ländern“, freut sich Dr. Nils Ismer, Tierparkleiter und Organisator der „Internationalen Tage des Arabischen Pferdes“ auf dem Gelände des Tierparks Ströhen. Damit ist diese Araberschau eine der größten in Europa.