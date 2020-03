Ort der Begegnung und guten Laune

Wagenfeld - Bürgermeister Matthias Kreye war im November 2014 gerade drei Tage im Amt, als der damalige CDU-Ratsherr Otto Schilling ihm einen Antrag seiner Fraktion auf den Tisch legte, der es in sich hatte: Die Verwaltung sollte ein Konzept für zwei neue Sporthallen in Ströhen und Wagenfeld erstellen. Gut fünf Jahre später ist etwas entstanden, auf das alle Beteiligten sichtlich stolz sind.

Und das können sie auch sein, befand Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) Leine-Weser, während der offiziellen Einweihungsfeier am Freitag mit vielen geladenen Gästen. „Ich bin beeindruckt, was Sie hier in Wagenfeld auf die Beine gestellt haben“, sagte Stollwerck-Bauer. Zwar steuerten EU und das Land Niedersachsen insgesamt rund eine Million Euro bei, den Rest der 2,3-Millionen-Euro-Investition aber stemmte die Gemeinde, ganz zu Schweigen von der vielen Arbeit, die in das Großprojekt geflossen war.

In seinem Grußwort erinnerte Kreye an die Entwicklung vom Antrag bis zum Bau zunächst der Turnhalle in Ströhen und ab April 2018 in Wagenfeld. Mit dem Ergebnis ist er rundum zufrieden: „Hier ist ein richtig schöner Ort der Begegnung entstanden.“ Eine ebenso zweckmäßige wie attraktive Halle. Die Investition ist aus seiner Sicht jeden Cent wert, denn der Bürgermeister ist der festen Überzeugung, „dass von Sport viel Gutes ausgeht“. Und dafür brauche es auch ordentliche Sportstätten.

Intensiv genutzt wird sie bereits seit Jahresbeginn – von zahlreichen Gruppen des TUS Wagenfeld, aber auch von den Grundschülern, die laut Grundschulleiter Wolfgang Korte voller Ungeduld auf die Fertigstellung gewartet hatten. Bewegung, so betonte Korte, habe an der Grundschule im Unterricht und im Ganztag einen sehr hohen Stellenwert. Den Grund brachte er so auf den Punkt: „Mehr Sport, weniger Stress, bessere Laune.“

So war es auch selbstverständlich, dass die Schüler ein sportliches Programm mit Liedern, Tänzen und Akrobatik zur Auflockerung der Grußworte einstudiert hatten, das sie zu lauter Musik aus den Boxen zum Besten gaben und damit tatsächlich für gute Laune sorgten – bei sich selbst und bei den Zuschauern.

Sehr aktive Nutzer sind auch die Turngruppen des TUS Wagenfeld. Sie haben turbulente Zeiten hinter sich, denn sie waren über viele Monate mit ihrem Equipment in der Gemeinde verstreut, seit die alte, 1966 gebaute Turnhalle nicht mehr verfügbar war. Doch das Warten hat sich gelohnt, sagte TUS-Spartenleiterin Sieglinde Wemmel, die im Namen aller Nutzer ein Grußwort sprach.

Dass es beim Sport nicht nur um Wettkampf, Pokale und Medaillen geht, sondern auch um die Begegnung von Menschen verschiedener Kulturen, daran erinnerte Pastor Michael Steinmeyer. Er wünschte der Sporthalle, „dass dort immer der Geist der Fairness herrscht“.

Den Bau federführend begleitet hatten Bauamtsleiter Dennis Härtel, für den es das erste große Projekt in der Gemeinde Wagenfeld war, und das Planungsbüro von Oliver und Franziska Keese, das auch schon für die Sporthalle in Ströhen verantwortlich zeichnete.