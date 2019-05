Nur bedingt ein Auftakt nach Maß

Altkönigsthron bleibt beim Schützenfest in Wagenfeld-Haßlingen unbesetzt

Wagenfeld – Es hätte in Wagenfeld ein Auftakt nach Maß werden können, wäre da nicht – wie berichtet – der freigebliebene Königsthron bei den Altschützen gewesen. Vor den angetretenen Untertanen und vielen anderen Gästen musste Vorsitzender Arno Immoor am Sonntagabend auf dem Platz beim Steak- und Brauhaus Töbelmann für das Altschützenvolk zwangsläufig eine Republik ausrufen. Die erst im vergangenen Jahr neu angeschaffte Königskette, von der sich Ex-Königin Erika Fenker schweren Herzens trennte, befindet sich jetzt für ein Jahr unter Verschluss. Bis zum Schützenfest 2020 sind die Insignien in einem Tresor gelagert.