Baum fällt auf Hasslinger Weg

Ortsfeuerwehr beseitigt Sturmschaden

+ © Feuerwehr Neun Kräfte der Ortsfeuerwehr Wagenfeld beseitigten am frühen Dienstagmorgen einen entwurzelten Baum vom Hasslinger Weg in Wagenfeld. © Feuerwehr

Wagenfeld – Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wagenfeld sind am Dienstagmorgen um 5.11 Uhr zu einem Sturmschaden in den Hasslinger Weg in Wagenfeld alarmiert worden.