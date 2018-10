Basketball soll neue Sparte werden

Wagenfeld - Vor einigen Tagen haben sich Freunde des Basketball-Sports gefunden, um in Wagenfeld eine neue Sparte zum Leben zu erwecken. Darüber freuen sich der TuS-Vorsitzende Andreas Siebrecht und die Verantwortliche für den Turnsport, Sieglinde Wemmel.

Mit dem 32 Jahre alten Benjamin Maier, der seit knapp einem Jahr in Wagenfeld wohnt, habe man einen Basketballer gefunden, der diesen Sport in den Verein tragen möchte. Er habe in seinem Leben schon verschiedene Sportarten ausgeübt, unter anderem auch Basketball. Jetzt wolle er die Sportart auch im TuS Wagenfeld aufleben lassen, denn vor vielen Jahren gab es diese Sparte schon einmal, aber überwiegend mit Spielern der amerikanischen Armee, die hier stationiert waren.

Wie Benjamin Maier mitteilte, wird der Treffpunkt immer montags um 20.30 Uhr an der Sporthalle am Branntweinsweg sein. Im Sommer soll auch das Spielfeld draußen genutzt werden, denn hier habe man auch die Möglichkeit, den Leichtathletik Bereich in das Training einfließen zu lassen. Den Sportplatz will man nutzen, um sich warm zu laufen, Sprint und Sprungkraft zu trainieren und, was am meisten Spaß macht, die Ausdauer verbessern. Im Winter wird das Training in die Halle verlegt.

Zu Beginn des Trainingsabends werden auch Kraft- und Gymnastikübungen eingebaut. Anschließend werden Mannschaften gebildet und Basketball gespielt. Es wird das Werfen geübt und Spielzüge gelernt.

Das Warmlaufen wird etwa 30 Minuten gehen und die restliche Zeit, rund 60 Minuten, wird Basketball gespielt.

Benötigte Ausrüstung für das Training: Sportkleidung und Hallenschuhe. Tipp: beim Basketball sind knöchelhohe Schuhe von Vorteil.