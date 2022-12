Ausstellung und Bistro des EFMK nicht rentabel

Von: Melanie Russ

Teilen

Das Europäische Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen braucht ein schlankeres Betriebskonzept. © Russ

Die Gesellschafter des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima in Ströhen haben das Angebot reduziert, um den Betrieb rentabler zu machen. Ein langfristiges tragfähiges Konzept ist unterdessen noch in Arbeit.

Wagenfeld – Die finanzielle Schieflage, in die das Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen in diesem Jahr wegen zu geringer Besucherzahlen geraten ist, wurde mit der Bewilligung eines außerplanmäßigen Zuschusses der Gemeinde Wagenfeld vom September in Höhe von bis zu 125 000 Euro vorerst wieder geradegerückt (wir berichteten). In voller Höhe benötigt wurden sie letztlich nicht. Doch aus der Welt ist das Problem damit nicht. „Das sehr breit aufgestellte Angebot trägt sich nicht“, stellte Bürgermeister Matthias Kreye in der jüngsten Ratssitzung fest.

Weil solche Finanzspritzen auf keinen Fall zur Gewohnheit werden sollen, hatten Rat und Verwaltung die Bewilligung an die Erarbeitung eines neuen, schlankeren Betriebskonzepts geknüpft. Das sollte möglichst bis Jahresende her, doch so schnell, wie gehofft, ist das nicht zu machen, wie Kreye in der jetzigen Sitzung berichtete. Das Problem: Die Gemeinde Wagenfeld hat für den Bau des Hauses seinerzeit einen Zuschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro vom Land erhalten, der an die Erfüllung des Förderzwecks geknüpft ist. Auch viele Projekte, die derzeit im EFMK laufen, werden mit Fördermitteln mitfinanziert und können darum nicht ohne Weiteres eingestellt werden.

Es seien noch viele Dinge abzuklären, so Kreye. Er geht davon aus, dass das finale Konzept im ersten Quartal 2023 stehen wird. Erste Sofortmaßnahmen haben die drei Gesellschafter aber schon jetzt beschlossen. So ist die Ausstellung in den Moorwelten für die Laufkundschaft nur noch in der Saison vom 1. April bis 15. November geöffnet. Außerhalb dieser Zeit bleibt ein Angebot nur für Schulklassen und andere Gruppen oder nach Terminabsprache bestehen.

Für das Bistro wird ab dem 1. Januar 2023 grundsätzlich kein eigenes Personal mehr vorgehalten. Die dort geringfügig Beschäftigten müssen gehen. Die Raumvermietung für Vorträge, Tagungen und ähnliches wird fortgeführt, ein Catering muss künftig aber extern geordert werden.

Durch diese Einsparungen sei davon auszugehen, dass das EFMK 2023 mit dem regulären jährlichen Zuschuss von 130 000 Euro auskomme, so Kreye. Diese seit 2018 laufende Zuwendung teilen sich die Gesellschafter Gemeinde Wagenfeld (52 Prozent), Förderverein EFMK (40 Prozent) und BUND Niedersachsen (8 Prozent) entsprechend ihrer Anteile. Für die Gemeinde entspricht das 67 600 Euro, die der Rat in der jüngsten Sitzung bewilligte.

Gegenwärtig ist an einen gewinnbringenden Betrieb des EFMK nicht zu denken, doch was ist, wenn es irgendwann doch Gewinn abwirft? Wird der Ertrag dann direkt anteilig an die Gesellschafter ausgeschüttet oder bekommt die Gemeinde Wagenfeld zunächst ihren außerplanmäßig gezahlten Zuschuss zurück? Schließlich hat sie ihn allein getragen, weil sich Förderverein und BUND nicht in der Lage sahen, sich zu beteiligen. Diese Frage stellte ein Einwohner in den Raum, und sie ließ dann auch FDP-Ratsherr Thorsten Paulussen keine Ruhe. Vorgesehen ist das momentan offenbar nicht, der Bürgermeister sicherte aber zu, das mit den übrigen Gesellschaftern zu besprechen.