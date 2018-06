Einsatz in Wagenfeld: Aufsteigender Rauch entpuppt sich als Dampf

Feuerwehr zu Betrieb am Maschweg alarmiert

+ Aus einer Werkshalle am Maschweg in Wagenfeld steigt Wasserdampf auf. - Foto: Feuerwehr/Seeker

Wagenfeld - Aus dem Hallendach eines Betriebs am Maschweg in Wagenfeld aufsteigender weißer Rauch hat am Samstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Sie wurde gegen 19 Uhr alarmiert, nachdem Passanten den Rauch bemerkt hatten, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Jens Seeker.