Auflieger umgekippt

Varreler Kirchweg gesperrt

+ © Feuerwehr Ein landwirtschaftlicher Lkw-Auflieger kippte an der Kreuzung Varreler Straße/Varreler Kirchweg um. © Feuerwehr

Ströhen – Die Ortsfeuerwehr Ströhen wurde am Montag um 8.18 Uhr zur technischen Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Varreler Straße/Varreler Kirchweg in Ströhen gerufen, teilte Pressesprecher Jens Seeker mit.