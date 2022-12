Das Auburg-Gelände nimmt Gestalt an

Von: Melanie Russ

Der neue Parkplatz auf dem Auburg-Gelände ist im Wesentlichen fertig. © Russ

Das Außengelände der Auburg in Wagenfeld nimmt langsam Gestalt an. Die Umgestaltung dauert allerdings länger als geplant. Die Gruppe Lebendiges Wagenfeld möchte auf dem Gelände zusätzlich eine historische Baumscheibe installieren.

Wagenfeld – So langsam nimmt das Außengelände der Auburg in Wagenfeld Gestalt an. Die Bauarbeiten sind noch in vollem Gange, doch es lässt sich schon erahnen, wie der nach dem Abriss des alten Bauhofs freie Platz wirken wird, wenn die Umgestaltung abgeschlossen ist. Zwar hängt der Zeitplan etwas, doch das ist in diesen Zeiten ja fast normal. Eigentlich hätten die wesentlichen Bauarbeiten im November abgeschlossen werden sollen, laut Bürgermeister Matthias Kreye wird es nun eher Anfang Februar – wenn das Wetter mitspielt. „Wir sind als Auftraggeber trotzdem sehr zufrieden“, bewertet er die bisherige Umsetzung.

Da der Kulturkreis Auburg mit dem Weihnachtskonzert am kommenden Wochenende in die Veranstaltungspause geht und die Zahl der Trauungen im Winter überschaubar ist, ist die Verzögerung verschmerzbar. Krankenstände bei den beauftragten Firmen und witterungsbedingte Unterbrechungen nennt der Bürgermeister als zwei Gründe. Lieferschwierigkeiten sind ein weiterer.

So ist der neu gepflasterte Parkplatz inklusive Versickerungsmulden und Baumanpflanzungen im Wesentlichen fertig und kann auch schon genutzt werden, die Beleuchtung fehlt aber noch, weil die bestellten Lampen gerade nicht lieferbar sind. Die Schalsteine für die Hochbeete auf dem Auburg-Vorplatz sind ebenfalls schon gesetzt, aktuell wird die Rampe am Eingang für die Barrierefreiheit hergestellt.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten Anfang Februar folgte noch die Installation der Ausstattung wie Bänke und Beleuchtung der Hochbeete und des Gebäudes. Als weiteres Gestaltungselement könnte eventuell eine Baumscheibe mit historischen Daten hinzukommen.

Eine passende Scheibe wurde auf Initiative der Gruppe Lebendiges Wagenfeld unter dem Dach des örtlichen Heimatvereins und in Absprache mit dem Vereinsvorsitzenden Timo Friedhoff bereits gesichert. Sie stammt von einer der gefällten Eichen auf dem ehemaligen Reuter-Hof an der Fritz-Cording-Straße und soll mit einer Glasscheibe versehen werden, auf der historische Daten vermerkt sind.

Lebendiges Wagenfeld hat einen Antrag auf Installation dieser Baumscheibe auf dem Auburg-Gelände an die Gemeinde gerichtet, dem die Mitglieder des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses in der jüngsten Sitzung nicht grundsätzlich abgeneigt waren. „Wir sind sehr begeistert von der Idee“, sagte Holger Kuhlmann (CDU). Allerdings sind vor einem Beschluss noch einige Fragen zu klären – insbesondere die nach der Finanzierung. Eine Kostenübernahme der Gemeinde für das Vereinsprojekt sieht er kritisch, da das zum einen Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken könnte und er zum anderen fürchtet, dass die Kosten unerwartet steigen könnten.

Wilko Russ (CDU) schlug vor, den Antrag bis zu einer Frühjahrssitzung des Ausschusses zu vertagen, zunächst das Außengelände fertigzustellen und dann zu schauen, wo die Baumscheibe am besten zur Geltung kommt. Bis zum Frühjahr könne auch geklärt werden, inwieweit Lebendiges Wagenfeld die Installation über Sponsoren finanzieren kann.

Dass noch einige Fragen offen sind, ist auch den Akteuren von Lebendiges Wagenfeld bewusst. „Wir wollten mit dem Antrag erst mal abfragen, ob es überhaupt erwünscht ist“, erklärte Sieglinde Wemmel auf Nachfrage. In der Folge soll gemeinsam erörtert werden, wie die Installation finanziert wird und welche Geschichtsdaten berücksichtigt werden. So könnten beispielsweise auf einem Teil der Scheibe überregionale Daten verewigt werden, auf einem anderen Ereignisse aus der Heimatgeschichte.