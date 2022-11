Apotheken kämpfen mit Lieferengpässen: „Es ist sehr nervenaufreibend“

Von: Melanie Russ

Ein kostbares Gut hält Gerdfried Rüter in seiner Rats-Apotheke in Wagenfeld in Händen. Fiebersäfte für Kinder sind auch bei ihm meistens knapp. © Russ

Apotheken in Wagenfeld und Rehden haben mit Lieferengpässen und unzufriedenen Kunden zu kämpfen.

Wagenfeld/Rehden – „Es ist ein unerfreuliches Arbeiten für die Mitarbeiter. Es ist sehr nervenaufreibend.“ So beschreibt Gerdfried Rüter die momentane Situation in seiner Rats-Apotheke in Wagenfeld. Denn die Mitarbeiter müssen den Kunden erklären, warum Medikamente nicht lieferbar sind, sie ein paar Tage warten oder auf andere Präparate ausweichen müssen. Nicht immer stoßen sie dabei auf Verständnis. Diese Erfahrung macht auch die Rehdener Apothekerin Edith Siebel in ihrer Sonnentau-Apotheke täglich. Teilweise hätten die Kunden wohl Verständnis, „aber manche sind auch richtig sauer“.

Zum Teil kann Gerdfried Rüter den Ärger durchaus verstehen, wenn etwa Eltern mit fiebernden Kleinkindern keinen Fiebersaft bekommen. Viele Kunden hätten aber nicht vor Augen, dass die Lieferengpässe ein systemisches Problem sind und die Apotheken nichts dafür können, wenn sie Medikamente nicht bekommen. Bei einigen Kunden gebe es auch ein Akzeptanzproblem. Wenn sie viele Jahre immer das gleiche Medikament bekommen hätten, falle es ihnen schwer zu glauben, dass ein anderes Präparat die gleiche Wirkung erziele. Doch mit ein bisschen Überzeugungsarbeit geht es meistens.

Bei Edith Siebel sind Fiebersäfte für Kinder, so wie überall im Land, mit der steigenden Nachfrage im Herbst ein echtes Problem geworden. „Da ist es ganz schlimm. Die sind nicht zu bekommen“, berichtet sie. „Wir bekommen hier in Rehden immer mal drei oder vier Fläschchen. Wir müssen viele Leute vertrösten. Es reicht hinten und vorne nicht.“ Gerdfried Rüter hat für seine Apotheke gerade eine kleine Lieferung bekommen, doch viel länger als eine Woche wird sie wohl nicht reichen.

Fiebersäfte sind momentan in aller Munde, aber die Liste der nicht oder bedingt lieferbaren Medikamente ist lang: Auch bei anderen Präparaten mit den Wirkstoffen Ibuprofen und Paracetamol, Medikamenten zur Behandlung von zu hohem Blutdruck und Cholesterinspiegel oder für die Krebstherapie müssen die Apotheker häufig vertrösten.

Wenn sie ein Medikament nicht bekommen könne, telefoniere sie Kollegen ab, die andere Großhändler haben, in der Hoffnung, dort etwas aufzutreiben, erzählt Edith Siebel. „Wir versuchen, den Kunden so viel Lauferei wie möglich abzunehmen. Aber manchmal wird’s schwierig.“

Gerdfried Rüter versucht es auch direkt bei den Herstellern, wenn die Großhändler nicht liefern können, aber auch sie haben meistens keine Reserven. Dass seine Apotheke gar nicht liefern und kein Alternativpräparat anbieten könne, komme selten vor, so Rüter. „Das Problem lässt sich natürlich vielfach mit anderen Medikamenten lösen.“ Aber das sei nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich und bedeute einen erheblichen Aufwand. Die Mitarbeiter verbringen dann viel Zeit in Warteschleifen, weil die Praxen überlastet und telefonisch oft schwer zu erreichen sind.

Und dann ist da noch die Bürokratie bei der Abrechnung, wenn ein anderes als das von der Krankenkasse abgesegnete Medikament abgegeben wird. „Wir müssen nachweisen, dass das verschriebene Präparat nicht verfügbar ist“, so Edith Siebel.

„Es ist eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe“, sagt Gerdfried Rüter, Apotheker mit 40 Jahren Berufserfahrung. Die Gründe für die Lieferengpässe sind vielfältig, aber als ein Kernproblem sieht Rüter den über Jahrzehnte von allen Beteiligten verfolgten Wunsch, Medikamente möglichst billig zu produzieren, kombiniert mit der Praxis der Krankenkassen, bei verschreibungspflichtigen Medikamenten mit den Herstellern Rabattverträge abzuschließen. Der billigste Anbieter gewinnt, viele andere Hersteller stellen die Produktion ein, weil sie sich nicht mehr rentiert. „Dadurch hat sich die Angebotsseite ausgedünnt“, so Rüter. „Ich hoffe, dass da ein Umdenken geschieht. Aber das ist natürlich auch mit steigenden Preisen verbunden.“