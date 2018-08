Erfolgreicher Fahrertag des Reit- und Fahrvereins Ströhen im Tierpark

Ströhen - Bei hervorragendem Wetter und nicht zu heißen Temperaturen gingen beim Fahrertag des Reit- und Fahrverein Ströhen am Sonntag insgesamt 26 Ein- und Zweispänner an den Start. Das Team des Reit- und Fahrvereins Ströhen habe wieder einmal perfekte Bedingungen für Pferd und Fahrer geschaffen, teilt der Tierpark mit. Der Geländeparcours sei sehr ideenreich dekoriert gewesen und habe von Pferd und Fahrer viel Geschicklichkeit gefordert. Er stand – mit einem kleinen Augenzwinkern im Hinblick auf die Fußball-WM unter dem Motto „Spielst Du noch (Fußball)… oder fährst Du schon?“.

Lena Helfsgott vom RFV Ströhen, die in diesem Jahr erstmalig hauptverantwortlich die Meldestelle leitete, hatte es mit zufriedenen Teilnehmern zu tun, die sich mit ihren Pferden in den drei Disziplinen Dressurfahren, Hindernisfahren und Stil-Hindernisfahren messen konnten. Unterteilt in Ein- und Zweispänner und mit der Kombiwertung, in der die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen addiert werden, wurden acht Sieger geehrt.

In der Kombiwertung bei den Einspännern ging der erste Platz an Katharina Bühre vom RV Destel mit ihrem Pony Almblitz Allegro, den zweiten Platz sicherte sich Ulricke Hagedorn vom FRV Nettelstedt mit Kasimir vor Sarah Hupasch mit Stromer. Der Ströher Reitverein war mit Sören Kellermann (13 Jahre) und seinem erst vier Jahre alten Ernie auf einem guten vierten Platz vertreten neben Karin Dobusch vom FRV Niedersachsen Mitte mit Amba und Katharina Stein vom RFV Wechold-Martfeld mit Heiligenbergs Double Danny.

Bei den Zweispännern konnte sich Nadja Wikner mit Otessa und Otis vom RFV Wehlermühle über den ersten Platz freuen vor Jessica Döpke vom Reit- und Fahrclub Niedersachsen E mit Shely und Mira. Den dritten Platz belegten Frank Habenicht vom RFV Wehlermühle mit Tatum und Tracy.

„Ein rundum erfolgreicher Tag mit zufriedenen Teilnehmern und Zuschauern“, lautet das Resümee von Corinna Kellermann vom RFV Ströhen, die sich unter anderem um die Verköstigung der Gäste kümmerte. Sie freut sich schon auf den nächsten Fahrertag im kommenden Jahr.