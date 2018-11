Pädagogische Puppenbühne der Polizei zu Gast in der Grundschule 

„Anschnallen muss sein“

+ © Brüggemann Mitmachen war angesagt: Die Polizei konnte auf der Suche nach Hund „Fiffi“ auf die Unterstützung der Wagenfelder Grundschüler verlassen. © Brüggemann

Wagenfeld - „Willste in dit Auto rein, muss zuerst dit Anschnallen sein!“ Das war die Antwort von Ronny in seinem roten Sportwagen, als der Polizist ihn nach dem Sicherheitsgurt fragte. Anschnallen war das große Thema im Stück „Geschnallt!?“ der pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg, die am Mittwoch auf ihrer Präventionstour in der Auburg-Schule in Wagenfeld Station machte.