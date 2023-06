Andreas Pohl ist 100. König des Schützenvereins Wagenfeld

+ © sbb König Andreas Pohl führt mit seiner Frau Maria Goretti-Pohl den Hofstaat des Schützenvereins Wagenfeld. © sbb

Beim Schützenfest des Schützenvereins Wagenfeld herrschte beste Stimmung ‒ auch weil man mit Andreas Pohl wieder einen König hatte.

Wagenfeld – Volksfeststimmung unter schattigen Eichen. Zelt, Buden und lauschige Plätze an Bierzeltgarnituren. Die Schützenstraße gesperrt, damit der Schützenverein Wagenfeld ausgiebig feiern kann. Diese Szene bot sich den Besuchern zur Proklamation am Sonntagabend beim Schützenverein Wagenfeld am Alten Hestern. Zum Feiern hatten die Schützen allen Grund, denn sie haben einen neuen König und eine Jugendkönigin. Einzig der Schülerthron konnte wieder nicht besetzt werden. „Ich weiß nicht mehr, was wir noch machen können“, war der stellvertretende Präsident Thorben Hespos etwas ratlos.

Zum Schützenkönig proklamierte er Andreas Pohl „Der Messerschmied“, der den Thron gemeinsam mit seiner Frau Maria Goretti-Pohl bestieg. Während der Umkrönung musste sich der stellvertretende Präsident ein paar Tränen verkneifen, denn es waren seine Eltern Rolf und Helga Hespos, die abdankten. „Wir können mit stolz sagen, ihr beiden wart super.“

Das neue Königspaar wählte als Adjutanten Martin mit Sabine Sander und Udo mit Anke Müller. Die Ehrendamen Claudia Siebrecht, Karin Köster, Gitta Lampe und Marita Dietzmann. Vizekönig wurde Martin Sander. Stefanie Wilke sicherte sich den Titel Schützenliesel. Andreas Pohl ist laut Hespos der 100. König in der Geschichte des Schützenvereins Wagenfeld. Das verpflichtet natürlich doppelt. Aber der stellvertretende Präsident versprach: „Ihr werdet nun das großartige Gefühl von gelebter Gemeinschaft kennenlernen, wir stehen Euch zur Seite.“

Adriana Dietzmann löste Anna-Lena Kruse als Jugendkönigin ab. Der neuen Regentin steht Thies Obenhaus als Prinzgemahl zur Seite. Die Adjutanten-Paare sind Anna-Lena Kruse mit Christian Bülker und Valerie Kinghorst mit Vize-Jungkönig Jannis Ahloy.

Der Schützenverein Wagenfeld feierte ausgelassen mit vier Gastvereinen und dem befreundeten Spielmannszug Levern – am Sonntag allerdings nicht mehr zu heftig, denn: „Morgen früh aufräumen, und vielleicht lassen sich der Seniorenkönig und die Jugendkönigin für ein Prosit kurz blicken“, bat Thorben Hespos.