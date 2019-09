Wagenfeld: Ampel soll Zebrastreifen ersetzen

Hinweise auf Kinder, die in Höhe der Grundschule die Oppenweher Straße überqueren, gibt es viele. Trotzdem sind Autofahrer dort schnell unterwegs und halten nicht immer am Zebrastreifen an.

Es brauchte viel Geduld und stetes Nachbohren, doch jetzt scheint das Ziel erreicht: Der Zebrastreifen an der Oppenweher Straße in Höhe der Wagenfelder Grundschule soll durch eine Ampelanlage ersetzt werden. So jedenfalls hat es am Mittwochabend der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss einstimmig beschlossen und damit zugleich die dafür erforderlichen 50 000 Euro bewilligt. Wenn im Oktober auch der Rat zustimmt – wovon auszugehen ist – will die Verwaltung umgehend bei der Verkehrsbehörde des Landkreises Diepholz die Genehmigung für die Errichtung der Anlage beantragen.

Wagenfeld - Nach einer Verkehrsschau vor Ort hat die Behörde ihre Zustimmung bereits in Aussicht gestellt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde die Kosten für die Ampel und den Rückbau des Zebrastreifens selbst trägt (wir berichteten). Der Wunsch nach einer Ampel sei in den vergangenen Jahren schon häufiger an die Verwaltung herangetragen worden, berichtete Bürgermeister Matthias Kreye in der Sitzung. Die Straßenverkehrsbehörde habe aber immer gesagt, sie sei nicht genehmigungsfähig. Darum wurde der Zebrastreifen „aufgerüstet“, zum Beispiel mit hoch angebrachten und damit von weitem sichtbaren Schildern und Poldern, die die Fahrbahn verengen und die Geschwindigkeit verringern sollen.

„Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden“, so Kreye. Vielleicht auch, weil der Erfolg der bisherigen Maßnahmen überschaubar ist. Eltern beklagten immer wieder, dass Autofahrer sehr flott unterwegs seien und zum Teil nicht anhielten, wenn ihre Kinder auf dem Weg zur Schule die Straße überqueren wollten. Auch der Bürgermeister selbst kann das morgendliche Schauspiel von seinem Büro schräg gegenüber verfolgen und spricht von einer gefährlichen Situation. Manchmal höre man quietschende Reifen, weil ein Autofahrer eine Vollbremsung mache.

Andreas Siebrecht, CDU-Ratsherr und örtlicher Polizist, bestätigte diese Wahrnehmung. „Das Verkehrsverhalten vieler Autofahrer ist nicht so, wie man es erwartet.“ Sie wüssten zum Teil nicht mal, dass sie an einem Zebrastreifen anhalten müssen – ein Umstand, den er als sehr bedenklich bezeichnet. „Ich kann die Ampel nur begrüßen. Wenn wir das irgendwie stemmen können, sollten wir es tun.“

Dem schlossen sich die übrigen Fraktionen an. „Wir sprechen hier von einem Schulweg, wo Kinder alleine unterwegs sind“, betonte Sven Wietelmann (UWG) die besondere Gefährdung der kleinen Verkehrsteilnehmer. Außerdem würden angesichts der neuen Turnhalle an der Grundschule künftig sicherlich noch mehr Leute den Weg nutzen als bisher. Heino Spreen (SPD) hatte neben den Kindern auch die älteren Bewohner des angrenzenden Siedlungsgebiets im Blick, die nicht mehr so mobil sind und die Straße mit Ampel ebenfalls sicherer überqueren könnten.

Selbst zahlen muss die Gemeinde die Ampel, weil aus Sicht der Verkehrsbehörde keine objektiven Gründe für deren Notwendigkeit sprechen. Es habe in den vergangenen Jahren keine Unfälle mit Fußgängerbeteiligung gegeben, sodass der Fußgängerüberweg keinen Unfallschwerpunkt darstelle. Zudem zeigten Verkehrszählungen, dass die Querungszahlen sowohl der Fahrzeuge als auch der Fußgänger nicht ausreichten, um seitens der Behörde eine Ampelanlage anzuordnen.

Verkehrslotsen-Netzwerk

Der Fachausschuss hat sich mit dem Thema Ampelanlage aufgrund eines entsprechenden Antrags des Elternrates der Grundschule beschäftigt. Entsprechend erfreut nahm Vorsitzende Susanne Greschat-Schade die positive Entscheidung der Ausschussmitglieder auf.

Parallel bemüht sich der Elternrat wie berichtet, ein Verkehrslotsen-Netzwerk für einen morgendlichen Dienst am Zebrastreifen aufzubauen. „Es sieht so aus, dass wir unsere Pläne umsetzen können“, ist die Vorsitzende vorsichtig optimistisch. Nach einem Infoabend am Montag hatten bereits mehrere Teilnehmer ihre Unterstützung zugesagt, weitere Interessierte sind aber sehr willkommen. Greschat-Schade hofft, in den nächsten 14 Tagen in Absprache mit Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz eine Schulung für die künftigen Lotsen organisieren zu können, in der sie unter anderem erfahren, welche Rechte und Pflichten sie haben und wie sie sich richtig verhalten. Angedacht ist, dass die Lotsen nach den Herbstferien ihren Dienst aufnehmen.

Auch wenn voraussichtlich in einigen Monaten die Ampel installiert ist, sind die Lotsen aus Sicht der Elternratsvorsitzenden nicht überflüssig. Dass sie trotzdem gute Dienste leisten, zeige das Beispiel der Fußgängerampel in Wetschen.