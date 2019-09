Altreifen in Natur entsorgt

Gleich an mehreren Stellen in der Gemeinde Wagenfeld haben Unbekannte mehrere Dutzend Altreifen entsorgt. Ein größerer Haufen lag am Donnerstag an einer Bushaltestelle Ecke Oppenweher Straße / Gottesgraben (Foto). Weitere Reifen wurden im Bereich Im Strange / Wilhelm-Falldorf-Straße sowie in Ströhen am Lagerweg abgeladen. Die Polizei ermittele bereits, teilte Sprecher Thomas Gissing auf Nachfrage mit. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wagenfeld unter Telefon 05444/994200 zu melden. mer