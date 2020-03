Alles passt zusammen

Einweihung der neuen Sporthalle in Wagenfeld lockt mehrere hundert Besucher

+ Katzen unterwegs: Die jüngere Tanzgruppe begeisterte die Besucher unter der Leitung von Andrea Feuß mit Szenen aus dem Musical „Cats“. Foto: Scheland

Wagenfeld - Von Gerhard Scheland. So geht Begeisterung: Wenn viele an der gleichen Seite eines Strickes ziehen, dann lässt sich mühelos ein Konzept realisieren. Wie am Wochenende in Wagenfeld. Da lief alles nach Plan. Die offizielle Einweihung der neuen Sporthalle lag am Freitag in den Händen der Gemeinde, die geöffneten Türen der neuen Sportstätten wurden von den örtlichen Vereinen gestaltet. In enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Elternschaft der Auburg-Grundschule. Zwei Veranstaltungen, ein Erfolg. Ohne Wenn und Aber. „Unsere Planungen sind aufgegangen“, freute sich Bürgermeister Matthias Kreye am Samstagabend.