Alle Sechstklässler „Stark im Team“

Jugendliche der Oberschule Wagenfeld befassen sich mit Gewaltprävention

+ „Stark im Team“: Gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Lena Schröder und Klassenlehrer Klaus Jostarndt (stehend) konfrontierte Polizeihauptkommissar Andreas Müller (hockend) vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz die Sechstklässler der Wagenfelder Oberschule gestern Vormittag im evangelischen Gemeindehaus mit kniffligen Aufgaben und kleinen Mutproben. Foto: Scheland

Wagenfeld – Jeweils an zwei Vormittagen zeigten die Schülerinnen und Schüler der beiden sechsten Klassen der Wagenfelder Oberschule in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses, dass sie „Stark im Team“ sind. So war der gewaltpräventive Kursus überschrieben, der in der Wagenfelder Bildungseinrichtung schon seit Jahren zum Schulalltag gehört.