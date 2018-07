Wagenfelderin Christine Hoffmann ärgert sich über auf ihrer Weide entsorgtes Obst

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Erst war sie verärgert, inzwischen ist Christine Hoffmann aus Wagenfeld nur noch sprachlos. Wiederholt hätten in den vergangenen Tagen Unbekannte kiloweise unreife Äpfel auf ihre Weide am Ortsrand der Gemeinde geworfen und damit ihren dort lebenden Warmblutwallach Ernst und seinen „Kumpel“, die Zwergziege Newman, gefährdet, berichtet die Wagenfelderin. Und das trotz ausdrücklicher Warnung.

Den 24 Jahre alten Wallach hat es demnach besonders schwer getroffen. Er habe von den Äpfeln gefressen und sich dabei eine Schlundverstopfung und eine schwere Zungenverletzung zugezogen, berichtet Hoffmann. Das war am vergangenen Donnerstagmorgen. Zuvor habe jemand in einem Zeitraum von etwa 90 Minuten, in dem die Tiere unbeaufsichtigt waren, eine große Menge Äpfel in den Auslauf geworfen.

Weil sie recht klein waren, habe ihr Pferd sie zum Teil unzerkaut geschluckt. Dabei seien die Äpfel im Schlund stecken geblieben. „Das ist für das Pferd Stress pur“, weiß Hoffmann. Hätte sie ihn nicht so schnell in dem Zustand gefunden, „wäre das ein elendes Sterben gewesen“.

Verstopfe der Schlund durch kleinteiliges Futter, könne es nach und nach herausgespült werden, bei ganzen Äpfel gehe das dagegen nicht, erklärt die Wagenfelderin. „Die sind im Ganzen nur schwer zu packen.“ Im Alten Land, wo das Problem häufiger auftrete, hätten die Tierärzte Geräte mit korkenzieherähnlichem Ende, mit dem sie die Äpfel aufspießen und aus dem Schlund ziehen könnten. Doch ihr Tierarzt, den sie am Donnerstag sofort für eine Notfallbehandlung verständigt habe, habe so etwas nicht. Am Montag habe sie den Wallach für eine weitere Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Die erforderliche Vollnarkose sei für ein so altes Pferd „kein Spaß“, betont die Wagenfelderin.

+ Mit deutlichen Worten weist Christine Hoffmann auf einem Schild auf die Gefahr zu vieler Äpfel für Pferde hin.

Zu allem Überfluss sei die Zunge des Wallachs vermutlich aufgrund eines Wespenstichs angeschwollen, und er habe hineingebissen. Selbst nachdem die Schlundverstopfung behoben und die Schmerzen gelindert worden seien, habe er zwar Gras abgezupft, aber nicht gefressen. „Man konnte sehen, dass er Hunger hat, aber er hat sich wohl nicht getraut zuzubeißen“, so Hoffmann.

Auch für die sechs Jahre alte Zwergziege Newman sind so viele Äpfel auf einem Haufen nicht ganz ungefährlich. Wenn Ziegen größere Mengen des Obstes fressen, „bekommen sie schwerste Magen-Darm-Probleme“, erklärt die Wagenfelderin.

„Noch bevor am Donnerstag der Tierarzt auf dem Hof war, hatte ich bereits Zettel an den Auslauf gehängt mit einem Foto von den Äpfeln und deutliche Hinweise auf die Lebensgefahr für Pferd und Ziege. Als ich am Montag mit dem Pferd aus der Klinik kam, lag wieder eine große Menge Äpfel im Auslauf. Direkt neben dem Schild!“, beklagt sie. Sie habe auf dem Schild auch angeboten, größere Mengen Äpfel gerne anzunehmen, diese sollten aber außerhalb des Zaunes abgestellt werden, damit sie kontrolliert gefüttert werden könnten. Trotz der Hinweise auf die Lebensgefahr für Pferd und Ziege hätten am Dienstag erneut Äpfel im Auslauf gelegen. „Da baut sich natürlich Wut auf. Mir fällt dazu nichts mehr ein“, findet Christine Hoffmann deutliche Worte. Trotz „Ermittlungen“ in der Nachbarschaft habe sie noch keine Erkenntnisse über den Verursacher erlangt.

Angesichts der beginnenden Apfelzeit möchte die Wagenfelderin Nicht-Pferdebesitzer über dieses falsche Verhalten aufklären, das neben der Gefährdung des Tierwohls, das für sie an erster Stelle stehe, auch hohe Tierarztkosten verursache.