Elisabeth Richardson feiert 103. Geburtstag / Zeitweise in England gelebt / Liebe zum Rudersport

+ 103 Jahre: Elisabeth Richardson ist älteste Bürgerin Wagenfelds. Foto: Brauns-Bömermann

Wagenfeld – Mitten im Ersten Weltkrieg, am 5. März 1916, erblickte Elisabeth Richardson in Hannover-Linden das Licht der Welt. Am Dienstag feierte sie im Seniorenzentrum in Wagenfeld ihren 103. Geburtstag.