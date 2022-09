Adoption im Tierpark

Von: Carsten Sander

Ponystute Sterni ist gewissermaßen die fürsorgliche Tante für Zebrafohlen Toni, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist. © Tierpark/Susanne Ismer

Ponystute Sterni nimmt das mutterlose Zebrafohlen Toni unter die Fittiche - und der Tierpark Ströhen freut sich über „eine goldene Lösung“.

Ströhen – Dass Toni und Sterni es in der Hitliste tierischer Adoptionsfälle auf einen vorderen Platz schaffen, ist eher nicht anzunehmen. Wie soll man auch eine Hündin toppen, die verwaiste Beutelratten großzieht? Oder Helga, das Damwild, das freiwillig unter Kühen lebt? Auch die Hündin, die Lämmchen in Pflege genommen hat, ist spektakulär. Kurz dahinter dürften dann aber auch schon Toni und Sterni folgen. Im Tierpark Ströhen spielt sich die Geschichte zwischen dem Zebrafohlen und der Ponystute ab – „ziemlich niedlich“ sei das, sagt Tierpark-Sprecherin Yvonne Habermann, die die Verbindung der beiden in einer Pressemitteilung als Liebe auf den ersten Blick beschreibt – jedenfalls was Ponystute Sterni betrifft.

Die kuriose Tiergeschichte hat allerdings einen traurigen Beginn. Bei Tonis Geburt stirbt dessen Mutter, die Zebrastute Simbala ist trotz des Bemühens von Tierarzt und Tierpark-Chef Dr. Nils Ismer nicht zu retten. Was tun? Das Problem war, dass es in der Ströher Herde keine Amme gab für Toni, das kleine Hengstfohlen. Also blieb nur die Flaschenaufzucht. Aber ein Jungtier mehrmals täglich aus einer Gruppe Zebras herauszulösen? Unmöglich. Yvonne Habermann: „Das sind wilde Tiere, die können auch gefährlich werden.“

An dieser Stelle kommt Sterni ins Spiel. Ein Pony, mehrfache Mutter bereits und von Anfang sehr neugierig auf Toni. „Sie reckte ihre Nase über die Boxenwand, um einen Blick auf das kleine Wesen zu erhaschen“, schreibt der Tierpark. „Ganz unerwartet“ habe sich Sterni ins Spiel gebracht. Und siehe da: Die beiden sind nun schon seit zwei Wochen ein Herz und eine Seele.

Den Tiger-Babys geht es gut - auch ohne Namen Als Attraktion sind sie ganz weit vorne: Die beiden im Tierpark Ströhen geborenen Tigerbabys zeigen sich seit geraumer Zeit bereits der Öffentlichkeit. Im Juli auf die Welt gekommen hatten sie die ersten Wochen ihres Lebens abgeschirmt mit Mutter Amara verbracht. Doch mittlerweile dürfen sich die Geschwister – eine Katze und ein Kater – in der Tigeranlage frei bewegen und zeigen sich immer öfter auch im einsehbaren Bereich. Die kleinen Raubkatzen seien putzmunter, teilt der Tierpark mit. Nur Namen gibt es immer noch nicht für den Tigernachwuchs. „Für die Namensfindung werden wir sicherlich unsere Tierpark-Besucher einbinden“, erklärt Tierpark-Sprecherin Yvonne Habermann.

Versorgen kann Sterni den kleinen Toni zwar nicht, aber behüten. Die Milch zur Aufzucht bekommt das Zebra per Flasche von den Tierpflegern, die Gesellschaft wiederum von Sterni. „Wir sind ziemlich glücklich mit der Situation“, sagt Yvonne Habermann, denn auch Tiere brauchen soziale Kontakte: „Das Zebra kann ja nicht die ganze Zeit alleine sein.“ Also teilt sich Toni seinen Stall mit Sterni – oder eigentlich anders herum. Der Boss ist das Pony. Das sei für den Moment „eine goldene Lösung“.

Toni gehe es damit bestens. Bis er mit seinen Artgenossen zusammenleben kann, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. „Vier bis fünf Monate“, so schätzt es Yvonne Habermann, braucht das kleine Zebra, um herdentauglich zu werden. Allerdings wird er dann wohl nicht mehr in Ströhen bleiben können. Dort gibt es schon einen Hengst – und zwei zusammen, das verträgt sich nicht. Also wird es darum gehen, ein anderes Zuhause für Toni zu finden. csa