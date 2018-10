Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben

Wagenfeld/Ströhen - Die intensiven Spülungen der Trinkwasserleitungen in Wagenfeld Anfang vergangener Woche haben den erhofften Erfolg gebracht. Wie die Stadtwerke Huntetal mitteilen, wurden seither bei der Analyse mehrerer Proben keine coliformen Bakterien mehr nachgewiesen. Daraufhin habe das Gesundheitsamt Diepholz am Dienstag das seit zwei Wochen für Wagenfeld und Ströhen geltende Abkochgebot aufgehoben.

Nach den Impulsspülungen seien in den vergangenen Tagen in einem mehrstufigen Verfahren verschiedene zuvor abgetrennte Leitungsbereiche wieder in das Trinkwassernetz eingebunden worden, berichten die Stadtwerke weiter. Nach der Einbindung jedes einzelnen Abschnitts seien Proben analysiert worden, um sicherzustellen, dass das Netz weiterhin über eine einwandfreie Trinkwasserqualität verfüge.

Laut Stadtwerke waren nach Wiederherstellen der ursprünglichen Fließrichtungen am vergangenen Samstag die Proben vom Sonntag und Montag ebenfalls einwandfrei. Das Wasser weise daher nun nach Maßgabe des Gesundheitsamtes wieder Trinkwasserqualität auf und könne direkt aus dem Wasserhahn genossen werden.

„Wir sind sehr froh, dass die Wagenfelder und Ströher nun wieder bestes Trinkwasser bekommen! Wir konzentrieren uns jetzt auch noch einmal intensiv auf die Suche nach dem Verursacher“, erklärt Waldemar Opalla, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Die von den Stadtwerken beauftragten Labore hatten in den Proben Stärke – mit hoher Wahrscheinlichkeit Weizenstärke – nachgewiesen. Wie der Eintrag in das Trinkwassernetz gelangt sei, habe bis dato noch nicht festgestellt werden können, erklären die Stadtwerke.

Sie richten einen besonderen Dank an die Wagenfelder und Ströher Bürger, deren Geduld gefordert gewesen sei und die viel Verständnis aufgebracht hätten. Erstmals waren die Bakterien Ende August entdeckt worden. Anfang Oktober wurde das Abkochgebot zunächst wieder aufgehoben, bis knapp zwei Wochen später wieder Bakterien in Proben nachgewiesen wurden.

Für Fragen stehen die Stadtwerke weiterhin unter Telefon 05441/90 38 77 zur Verfügung. J mer