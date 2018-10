Trinkwasser in Wagenfeld wieder frei von Bakterien

Wagenfeld - Gut einen Monat, nachdem die Stadtwerke Huntetal im Trinkwassernetz in Ströhen und im östlichen Wagenfeld coliforme Bakterien entdeckt haben, sind die Leitungen nun wieder sauber.

Am Freitag teilten die Stadtwerke mit, dass das Gesundheitsamt Diepholz das Abkochgebot auch für Wagenfeld aufgehoben habe. In Ströhen war es nach intensiven Leitungsspülungen bereits vor einigen Wochen aufgehoben worden. Die Quelle der Verunreinigung ist dagegen nach wie vor unbekannt.

Fest steht nur, dass ein Eintrag von Stärke, die den Bakterien laut Wasserversorger einen optimalen Nährboden bietet, die Ursache war. „Wie die Stärke in das Trinkwassernetz gelangt ist, konnte jedoch noch nicht geklärt werden, wird aber weiterhin untersucht“, so die Stadtwerke. Es sei möglich, dass die Quelle nie ermittelt werde, ergänzte Pressesprecherin Bianca Lekon auf Nachfrage. Dass sich die Stärke im Bereich von Am Reuterhof und Von-Siemens-Straße abgelagert habe, lasse keine Rückschlüsse darauf zu, dass sie dort in das Netz gelangt sei.

Es seien diverse Kilometer Leitung gespült und nahezu 900 Wasserproben ausgewertet worden. „Nachdem die letzten Probenahmen sehr gute Ergebnisse aufwiesen, kann nun in sämtlichen Haushalten auch in Wagenfeld das Trinkwasser wieder direkt aus dem Wasserhahn getrunken werden“, so die Stadtwerke.

Die Verunreinigung habe die Ressourcen der Stadtwerke und des Diepholzer Wasserlabors IWW Nord intensiv gefordert. „Wir standen im engen Austausch mit dem Diepholzer Gesundheitsamt, dem Veterinäramt und dem IWW Zentrum Wasser Mülheim“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Waldemar Opalla. Sein Dank gilt den Wagenfeldern und Ströhern, deren Geduld gefordert gewesen sei und die viel Verständnis aufgebracht hätten. Für Fragen stehen die Stadtwerke unter Telefon 05441/903877 zur Verfügung.

mer

Rubriklistenbild: © dpa