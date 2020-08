8,5 Kilometer werden ausgebaut

Flurbereinigung Ströhen-Süd: Erste Maßnahme im September abgeschlossen

+ © Russ Ortstermin an der Rickertstraße (v.l.): Heinrich Dammeier (ArL), Bauamtsleiter Dennis Härtel, Falko Niebuhr (Bauamt), Matthias Schubert (Vorsitzender Teilnehmergemeinschaft), Karl-Heinz Schütte (Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen). © Russ

von Melanie Russ schließen

Ströhen – In der Flurbereinigung Ströhen-Süd, laut dem Amt für regionale Landesentwicklung in Sulingen (ArL) mit 4,5 Millionen Euro Volumen eines der teuersten Verfahren in Niedersachsen, hat die Umsetzung begonnen. Rickertstraße, Rothe Rhiede, Bürgermeister-Kropp-Straße, Am Schwarzen Moor und Oberauerort werden aktuell auf einer Gesamtlänge von 8502 Metern und mit einer Breite von drei Metern ausgebaut. Die Kosten betragen rund 1,135 Millionen Euro.