518.000 Euro Fördermittel für Busaltestellen

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Fördermittel für die Modernisierung der Haltestelle „Graues Haus“ in Neustadt sind schon da, die Maßnahme soll in Kürze umgesetzt werden. © Russ

Die Gemeinde Wagenfeld bekommt für Sanierung und Umbau einer großen und fünf kleiner Bushaltestelle ordentlich Geld vom Land. 518.000 Euro wurden bewilligt.

Wagenfeld – Die Gemeinde Wagenfeld bekommt auch 2023 einen ordentlichen Batzen aus dem Fördertopf des Landes für den Ausbau ihrer Bushaltestellen. Aus zwei bewilligten Anträgen erhält sie insgesamt knapp 518.000 Euro. Das entspricht 75 Prozent der geplanten Investitionen. „Wir freuen uns natürlich sehr über die Nachricht“, sagte Bürgermeister Matthias Kreye nach Bekanntgabe der bewilligten Maßnahmen im aktuellen ÖPNV-Förderprogramm.

271.640 Euro wurden für die Erneuerung der Bushaltestelle am Marktplatz bewilligt. Dort soll die in Fahrtrichtung Ortsmitte gelegene Haltestelle an die Straße „Am Markt“ direkt am Marktplatz verlegt werden, um insbesondere den Schülern das Überqueren der viel befahrenen Bundesstraße zu ersparen. Außerdem soll die Haltebucht an der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang modernisiert werden.

Die Gesamtinvestition für die Erneuerung der Bushaltestelle im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes beläuft sich nach jetzigem Stand auf 1,35 Millionen Euro. Die Gemeinde erwartet für die gesamte Maßnahme aus mehreren Töpfen Fördermittel in Höhe von insgesamt 811.500 Euro. Vorgesehen ist, dass die Erneuerung der Bushaltestellen zum Ende der Marktplatz-Umgestaltung im Sommer 2024 umgesetzt wird.

Mit weiteren 246.015 Euro bezuschusst das Land in diesem Jahr wieder die Grundsanierung von fünf kleineren Bushaltestellen. Sie ist verpflichtend und hat das Ziel, die Bushaltestellen barrierefrei zu machen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. So werden zum Beispiel herkömmliche Bordsteine durch einen breiten abgeschrägten ersetzt, an den die Busse direkt andocken können. Das ermöglicht es Fahrgästen mit Rollstuhl oder Rollator, ohne Hürde in den Bus zu gelangen. Außerdem werden Haltebuchten zurückgebaut. Die Busse sollen direkt auf der Fahrbahn halten, dadurch den Verkehr verlangsamen und so die Sicherheit der aussteigenden Fahrgäste erhöhen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hatte alle Bushaltestellen in der Gemeinde in Augenschein genommen und aufgeführt, wo Handlungsbedarf besteht. Diese Liste wird nun Stück für Stück abgearbeitet.

Mit dem jetzigen Fördermittelbescheid sollen die Haltestellen Kreissparkasse und gegenüber am Kindergarten in Ströhen sowie Am Brandkamp, Gasthaus Ahlers und Ostpreußenweg in Wagenfeld modernisiert werden. Mit 2022 zugesagten Mitteln werden derzeit die fünf Haltestellen „Am Reuterhof“ und „Graues Haus“/Beim Hofe in Neustadt, „Schwarzer Pohl“ in Bockel sowie „Kiefernweg“ und „Vortmann“ in Ströhen nach und nach grundsaniert, für die die Gemeinde im vergangenen Jahr entsprechende Zuwendungen bekommen hatte.

Gut voran geht es auch bei der – ebenfalls zum Teil über Zuschüsse finanzierten – Erneuerung der Bushaltestellen am Schulzentrum. Die Erneuerung der Haltestelle für die Grundschüler ist in vollem Gange, in Kürze sollen auch die Arbeiten an der Haltestelle für die Oberschule beginnen.

ÖPNV-Förderprogramm Im ÖPNV-Förderprogramm 2023 wurden 233 Anträge aufgenommen, die 1036 einzelne Projekte mit einem Fördervolumen von 79 Millionen Euro beinhalten. Laut Landesministerium lösen sie Investitionen in Höhe von rund 213 Millionen Euro aus.