50. Geburtstag mit Pizza und Seifenblasen

Von: Melanie Russ

Die Seifenblasen-Show auf dem für die Feier freigehaltenen Parkplatz der Kita Ströhen sorgte für viele große Kinderaugen. © Russ

Die DRK-Kindertageseinrichtung in Ströhen hat mit vielen Gästen Jubiläum gefeiert.

Ströhen – Groß Werbung hatte die DRK-Kita in Ströhen gar nicht gemacht, aber die bunten Luftballons und Girlanden und die große goldene 50 vor dem mitten im Dorf gelegenen Haus verrieten: Da wird was gefeiert. Außerdem hatte sich natürlich herumgesprochen, dass der Einrichtung ein runder Geburtstag ins Haus steht. Und so war am Freitagnachmittag ordentlich was los auf dem Gelände. Viele Besucher waren gekommen, um einen Blick in die Räume zu werfen und sich das erst vor wenigen Jahren neu gestaltete Außengelände anzuschauen. „Wir können zum ersten Mal seit Corona ein großes Fest feiern und freuen uns sehr, dass so viele Gäste gekommen sind“, sagte Susan Bohn, die vor knapp drei Jahren – mitten in der Pandemie – die Leitung der Kindertageseinrichtung übernommen hatte.

Die Vorbereitungen hatten die gesamte Kita beschäftigt, denn neben den Mitarbeitern und Eltern waren auch Kinder im Festkomitee dabei. Die Mädchen und Jungen waren für das Essen und die Deko zuständig. „Darum gibt es Pizza“, so Susan Bohn. Und jede Menge Kuchen und frisches Popcorn. Und einen bunten Karten-Baum im Eingangsbereich und goldenes Flitter-Band entlang des Spielplatzes. Außerdem haben die Kinder das bunte Logo mit einer 50 im Zentrum entworfen, das auf dem Rücken der weißen T-Shirts prangt, die für alle Mitarbeiter und Kinder geordert wurden. „Darauf waren sie richtig stolz“, erzählte die Kita-Leiterin.

Das frische Popcorn – ein ausdrücklicher Wunsch der Kita-Kinder – fand reißenden Absatz. © Russ

Der erste Höhepunkt des Nachmittags ließ nicht lange auf sich warten. Ganz viele kleine und große Seifenblasen waberten über den für die Feier freigehaltenen Parkplatz und sorgten für ebenso große Kinderaugen. Etwas später begeisterten die Kindermusiker Matt und Basti die Mädchen und Jungen mit ihrem Mitmachkonzert. Darüber hinaus waren einige kleine Spielstationen zur Belustigung der kleinen Besucher aufgebaut worden, und bei einer Tombola gab's viele von Unternehmen und Freunden der Kita gesponserte Preise zu gewinnen.

Am Vormittag hatte es in der Kindertagesstätte schon eine kleine interne Feierstunde gegeben, bei der unter anderem Vertreter der Gemeinde Wagenfeld und des Trägers DRK Glückwünsche zum 50-jährigen Jubiläum überbrachten. Klein und intern, weil auch die Kita-Kinder dabei sein sollten, die gerne eine Aufführung zum offiziellen Teil beitragen wollten, aber naturgemäß wenig für lange Reden übrig haben.