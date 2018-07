24-Tonnen-Kolosse stützen Hallendach

Schwertransport aus Schwäbisch Hall

+ Zimmerer montieren die wuchtigen Abfangbinder mithilfe eines Krans auf die Stützpfeiler. - Foto: Russ

Wagenfeld - Sie sind 27 Meter lang, 24 Tonnen schwer und haben eine gut 500 Kilometer lange Reise durch Deutschland hinter sich. Gestern Nacht gegen 3 Uhr lieferten drei Schwertransporter die ersten der bei der Firma Schaffitzel in Schwäbisch Hall gefertigten Abfangbinder aus Fichtenholz für die neue Halle der Firma Lütvogt in Wagenfeld an. Sieben weitere Transporte sollen in den kommenden Wochen folgen.