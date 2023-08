Volksbank Bassum vergibt Förderpreis im Wert von 10.000 Euro an Lukas-Schule

Von: Rainer Jysch

Freuen sich über den Förderpreis „VR-Digication“ im Werte von 10.000 Euro, den die Volksbank Bassum der Lukas-Schule in Bassum nach einem Auswahlverfahren zugedacht hat (v.l.): Lehrerin Kathrin Kühn, Lehrer Volker Paul und Schulleiterin Gabriele Wilk-Batram. Ganz rechts: Volksbank-Vorstandsmitglied Markus Lüers. © Jysch

„Das ist ja wie Weihnachten“, freute sich Gabriele Wilk-Batram, Schulleiterin der Lukas-Schule in Bassum, über den Erhalt des diesjährigen Förderpreises im Werte von 10.000 Euro, den die örtliche Volksbank nach 2022 jetzt zum zweiten Mal ausgelobt hatte.

Bassum – „VR-Digication“ nennt sich das bundesweite Projekt, bei dem es um die Unterstützung des Unterrichts an ausgewählten Schulen geht. Anlässlich eines Pressegesprächs zusammen mit Vertretern der Schule, Vorstandsmitglied Markus Lüers und Dagmar Finkmann aus dem Marketingbereich der Bank wurde über das jüngste Schulbildungsförderprojekt informiert.

„Als Genossenschaftsbank fühlen wir uns den Menschen in der Region im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich und auch der Feuerwehr verantwortlich“, sagte Markus Lüers. Insbesondere möchte das Kreditinstitut beim Thema Bildung in den Schulen dieser Verantwortung gerecht werden. Mit dem Projekt „VR-Digication“ wolle man die Mint-Schülerinnen und -Schüler (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) durch die Bereitstellung von digitalen Lernmitteln unterstützen.

Digitalisierung der Bildungslandschaft

„Mit der genossenschaftlichen Initiative zur Digitalisierung der deutschen Schul- und Bildungslandschaft geben wir Lehrern und Schülern an die Hand, was sie für erfolgreiches, zukunftsorientiertes Lernen benötigen“, hob Markus Lüers hervor. Ziel sei es, mit dem Geld praxisorientierte Lernmittel zu generieren.

Im April 2023 waren alle 14 Allgemeinbildenden Schulen im Geschäftsgebiet der Bassumer Volksbank angeschrieben und eingeladen worden, sich im Rahmen des Schulbildungsförderprojektes an der Ausschreibung zu beteiligen. „Es haben sich zehn Schulen mit Bewerbungsbogen zurückgemeldet. Eine hausinterne Jury hat das Material gesichtet und letztlich der Lukas-Schule den Preis zuerkannt“, erläuterte Dagmar Finkmann das Verfahren. Ausschlaggebend seien die sehr fundierten, mit hoher Qualität und mit tollen Ideen ausgestatteten Bewerbungsunterlagen gewesen.

Programmierbarer Miniroboter

Wesentliche Anteile an der Bewerbung hatten der Mathematik- und Informatiklehrer Volker Paul sowie Lehrerin Kathrin Kühn, die innerhalb des Kollegiums das Fächerspektrum Forschen und Experimentieren, informationstechnische Grundbildung und angewandte Biologie abdeckt. Der Verlust eines von Mint-Schülern finanzierten und aufwendig gebauten Wetterballons, der am Rande des Weltalls mit einer mitgeführten Kamera Filmaufnahmen erstellen sollte, war im vergangenen Jahr über Bremen unauffindbar verloren gegangen. „Das hat mich sehr motiviert, an der Ausschreibung teilzunehmen“, erklärte Kathrin Kühn.

Einen neuen Wetterballon wolle man aber mit den zugedachten Finanzmitteln nicht erstellen. Das Risiko eines erneuten Verlustes sei zu hoch, so die Lehrerin. Vielmehr habe man sich neben einem programmierbaren Miniroboter, einem sogenannten „mBot“, für die Anschaffung eines 3D-Scanners und eines 3D-Druckers entschieden, die in der Schule in vielen Bereichen und von mehreren Jahrgängen als Lernmaterialien nachhaltig eingesetzt werden können.

Fachliche und soziale Kompetenz

Informatiklehrer Volker Paul wolle zudem mit den Schülern herausfinden, wie ein 3D-Drucker konkret arbeitet. Neben der Entwicklung von fachlicher Kompetenz gehe es ihm um die soziale Kompetenz, wie er erklärte. „Bei den Projektarbeiten geht es auch darum, im Team miteinander klarzukommen. Die kreativen Köpfe in den Arbeitsgemeinschaften müssen lernen, Ideen zusammenzubringen und sich auf eine Linie zu einigen.“

Die ausgewählten digitalen Lernmittel sollen nach dem Ende der Sommerferien an die Schule ausgeliefert werden.

„Wir glauben, dass aufgrund der starken Bewerbung der Lukas-Schule, die Fördermittel dort gut und richtig eingesetzt werden“, meinte Markus Lüers. Er und Dagmar Finkmann gratulierten Schulleitung und Lehrkräften nochmals zum Gewinn der Ausschreibung. Nach der Lieferung und Erprobung der Artikel soll es einen Folgetermin in der Schule geben, um die geförderten Lernmittel in der Praxisanwendung kennenzulernen.