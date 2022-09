Vorstellung: Vier AfD-Kandidaten für den Landtag

Von: Anke Seidel

Vor der Wahl am 9. Oktober stellt diese Zeitung die jeweiligen Kandidaten der Parteien für die Wahlkreise vor – heute die der AfD. Die Alternative für Deutschland hat dabei Landwirtschaft und Corona-Ausgaben im Blick.

Landkreis Diepholz – Unter besonderen Vorzeichen steht die Landtagswahl am 9. Oktober im Landkreis Diepholz, weil jede Partei vier Kandidaten aufstellen muss. Der Landkreis ist in vier Wahlkreise eingeteilt.

Lutz Harald Knoblich © Privat

Wahlkreis 38: Lutz Harald Knoblich

Als Diplomingenieur und Unternehmer verortet sich Lutz Harald Knoblich „in der Mitte der Gesellschaft“. Er ist 56 Jahre alt, lebt in einer festen Beziehung und hat aus erster Ehe zwei eigene Töchter sowie jetzt zwei Stieftöchter. Seine Kinder seien der primäre Grund gewesen, nach Alternativen zur Politik der Altparteien zu suchen. Er stehe für eine liberal-konservative und dennoch progressive Deutschlandpolitik, die sich am Wohle der deutschen Staatsbürger orientiere. Eine Politik, die sich an Ideologien orientiere, lehne er ab.

Er will sich für den Erhalt der landwirtschaftlich geprägten Struktur einsetzen – mit kleinen, bäuerlichen Familienbetrieben. „Die traditionelle Landwirtschaft muss klar der industriellen, profitorientierten Landwirtschaft vorgezogen werden“, sagt der AfD-Landtagskandidat. Tierwohl und Artenschutz müssten im Einklang mit modernen Düngemitteln und Maschinen stehen, die für sparsamsten Einsatz sorgen und somit für nachhaltige Bewirtschaftung. „Eine intakte Natur und sauberes Wasser sowie das Tierwohl sind Selbstverständlichkeiten bäuerlicher Landwirtschaft“, betont Lutz Harald Knoblich.

Wahlkreis 39: Margot Zedlitz

Die Kandidatin des Wahlkreises 39, Margot Zedlitz, hat die Anfrage dieser Zeitung nicht beantwortet. Nur so viel ist über sie zu erfahren: Sie ist 63 Jahre alt, Juristin und lebt in Stadthagen.

Andreas Dieter Iloff © Privat

Wahlkreis 40: Andreas Dieter Iloff

Aus Kirchdorf kommt der AfD-Kandidat Andreas Dieter Iloff. Er ist 56 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Seit neun Jahren ist er Mitglied der AfD und seit sechs Jahren Kreisvorsitzender. Außerdem sitzt er seit fünf Jahren im Kreistag, ist zurzeit Fraktionsvorsitzender.

„Die Folgen der Corona-Maßnahmen treffen auch das Land Niedersachsen. Die finanziellen Folgen schlagen sich auch auf den Landkreis Diepholz nieder“, sagt der Landtagskandidat. Die hohen Ausgaben der Corona-Maßnahmen würden die Kommunen schwer belasten, „ein Schuldenberg für die junge Generation wurde und wird angehäuft“. Parallel steige die Inflation, die zum Wohlstandsverlust der Bürger führe. Preistreiber sei die „sogenannte Energiewende“.

Sein Lebensmotto beschreibt der 56-Jährige so: „Ein jeder ist seines Glückes Schmied“, jeder solle sich frei und aktiv entwickeln können. Sein Hobby sei das Schmieden eines eigenen Damaszenerstahls, so der 56-Jährige, aus dem er hochwertige Jagdmesser schmiede. Außerdem unterrichte er in der alten Kunst des Schmiedens. Gern und regelmäßig treibe er auch Sport – auf dem Fahrrad, im Kajak auf der Großen Aue oder beim Schwimmen. Auch Kraftsport betreibt der 56-Jährige.

Alfons Muhle © AfD

Wahlkreis 41: Alfons Muhle

In Diepholz lebt der 65-jährige Landtagskandidat Alfons Muhle, gebürtig stammt er aus Visbek. Seit November ist er Ratsmitglied in Diepholz und hatte sowohl für den Bundestag als auch für den Kreistag kandidiert. Der 65-Jährige ist Landesschiedsrichter der AfD Niedersachsen.

„Mein Schwerpunktthema ist die soziale Gerechtigkeit. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Gerechtigkeit darf es nicht nur für diejenigen geben, die es sich leisten können, sondern für alle“, sagt Alfons Muhle. Er wolle aktiv dazu beitragen, dass sich alle Menschen im Landkreis wohlfühlen „und in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung leben können“. Sein Lebensmotto beschreibt er so: „Es ist nicht genug, die Gerechtigkeit an seiner Seite zu haben, es ist entscheidend, stark genug zu sein, um sie zu verteidigen.“ Als sein Hobby beschreibt der AfD-Kandidat die politische Arbeit im Rat der Stadt Diepholz.