Von Varrel nach Kirchweyhe: Thorsten Mühlenhardt setzt auf Bus und Bahn

Von: Sylvia Wendt

Thorsten Mühlenhardt pendelt täglich mit Bus und Bahn zwischen Varrel und Leeste. © Silvia Wendt

Als Leiter der Delme-Werkstatt hat Thorsten Mühlenhardt einen langen Weg vom Wohnort zur Arbeit. Dabei schwört er auf den öffentlichen Nahverkehr. Der Bus- und Bahnfan schildert die Vorzüge des täglichen langen Reisens mit den „Öffis“ gegenüber dem automobilen Individualverkehr.

Varrel – „Mehr den ÖPNV nutzen“, eine gut gemeinte Forderung – aber klappt das auch auf dem Land? Klares Ja. Es folgt jedoch ein ebenso deutliches: „Aber es braucht Zeit.“ Thorsten Mühlenhardt aus Varrel präzisiert: Doppelt so viel Zeit braucht er mit „Öffis“ vom Wohnort Varrel bis zum Arbeitgeber in Leeste und zurück.

Was hat ihn darauf gebracht, die Idee in die Tat umzusetzen, von Auto auf ÖPNV umzusteigen? „Das Neun-Euro-Ticket“, sagt Mühlenhardt. Vorab habe er das mal ausprobiert, kam auf einen Einzelticketpreis von gut 50 Euro – viel zu teuer. Neun Euro? Für den ganzen Monat? Das zog. „Der Preis ist ein Mittel, schafft einen Anreiz“, sagt Mühlenhardt. Und er freut sich bereits auf das 49-Euro-Ticket.

Schicksalsgemeinschaft

Der Varreler ist seit gut einem halben Jahr konsequent dabei, kennt die Bahn-App und ihre Funktionen aus dem Effeff. Mittlerweile kennt er auch die Mit-Pendler in Bus und Bahn. „Morgens fährt sogar ein Junge aus meiner Straße mit demselben Bus“, berichtet Mühlenhardt über die „Schicksalsgemeinschaft“, wie er die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs nennt. Die geben acht aufeinander. Beispiel eins: Der Nachbar kommt raus und hat die App aufgeschlagen, ruft ihm zu: „Der Bus hat ‘ne Viertelstunde Verspätung.“ Was bedeutet: Keine Chance, Mühlenhardt bekommt seine Anschlüsse nicht. Als Leiter der Gartenbaugruppe der Delme-Werkstätten ist ein deutliches Zuspätkommen für ihn nicht akzeptabel. Kurzerhand muss in solch einer Ausnahmesituation umdisponiert werden: Mühlenhardt nimmt an dem Tag das Auto – und den Nachbarn mit nach Sulingen, damit der am Zob seine nächste Verbindung erreichen kann. Beispiel 2: Der Zug zurück in den Feierabend hat Verspätung, soviel, dass der Bus in Bassum eigentlich schon hätte abgefahren sein müssen. War er aber nicht. „Die Busfahrer wissen, dass wir Pendler im Zug sitzen und warten.“

Mühlenhardt hat zwei Fahroptionen: Variante eins lässt ihn in Varrel in die Landeslinie 137 steigen, bringt ihn nach Sulingen zum Zob, hier steigt er um in die Landeslinie 123 nach Bassum, dort in den Regionalexpress nach Kirchweyhe. Dann sind es noch drei Kilometer zum Dienstgebäude, die legt Mühlenhardt mit dem am Bahnhof Kirchweyhe geparkten Rad zurück.

Drei Fahrtoptionen

Variante zwei lässt Mühlenhardt in Varrel in den Bus 137 steigen allerdings in Fahrtrichtung Diepholz und dort in den Regionalexpress nach Kirchweyhe. „Das ist tatsächlich schneller“, sagt Mühlenhardt. Ein weiterer Vorteil: Los geht es erst um 5.45 Uhr, in Variante eins fährt der Bus um 5.11 Uhr ab Varrel.

Variante drei führt von Varrel nach Sulingen und dann nach Twistringen: „Da ist der Startbahnhof für den Zug und dann kann ich mir den Platz aussuchen ...“ Die Fahrt dauert insgesamt eine Stunde und 37 Minuten.

Wie viele Bücher hat Mühlenhardt bereits gelesen? Er lacht. „Zwei. Beide passend zum Thema: den Bestseller von Jan Hegerfeld und ein Buch über das Bahnfahren.“

Faktor Zeit: „Der ist es doch, der das Autofahren so stressig macht. Alle wollen so schnell wie möglich am Ziel sein, das Hetzen im Straßenverkehr, das Drängeln und Rasen: Diesen Stress habe ich nicht.“ Gut, aber was ist mit dem Stress, ständig befürchten zu müssen, die Anschlussverbindungen nicht zu schaffen? „Das gilt nur morgens, nachmittags bin ich da entspannt“, sagt Mühlenhardt. Und tatsächlich seien die Verbindungen am Morgen meist pünktlich, die Anschlüsse können alle gehalten werden. Eine deutliche Verspätung, die ihn aufs Auto zurückgreifen lassen würde, sei die Ausnahme.

Die schnellere Variante ist aber auch die teurere, weil mehr Preiszonen durchfahren werden. „Und trotzdem ist die Monatskarte billiger, als die monatliche Spritrechnung“, sagt Mühlenhardt. 260 Euro koste die Monatskarte für alle Preiszonen – ab 1. Mai zahle Mühlenhardt dann 49 Euro.

Zugchaos im Sommer

Dieser Anreiz würde weitere Pendler in den ÖPNV bringen, ist er sich sicher. Und hofft, dass sich das entspannter gestaltet, als im Sommer mit dem Neun-Euro-Ticket. Das habe zeitweise zu übervollen Zügen geführt. Wer sein Fahrrad mitnehmen musste, hatte erhebliche Probleme. An einem Freitag etwa erreichten Mühlenhardt vor der Rückfahrt Nachrichten, dass Züge geräumt würden und man nicht wüsste, wer in welchen Zug einsteigen dürfe. „Ich habe hier ja ein Rad, fahr ich halt mit dem Rad von Leeste nach Varrel. Das nächste Mal nehme ich mir mehr zu Trinken mit“, sagt Mühlenhardt. Drei Stunden habe er gebraucht an dem Sommerabend.

Keine Hetze

Mühlenhardt ist gelernter Garten- und Landschaftsbauer – und für ihn ist der Blick aus dem Zugfenster in die vorbeirauschende Landschaft Entspannung. Die Zeit, die er in den „Öffis“ verbringt, habe er für sich. Der Blick in die Natur – „das ist wie eine Yogaübung“, sagt der 51-Jährige. Neben der Natur beobachtet Mühlenhardt die Menschen um sich herum. Hat so festgestellt, dass versierte Pendler sich auch bei Verspätungen nicht hetzen lassen und seelenruhig von A nach B gehen: „Die vertrauen einfach darauf, dass sich was tut.“ Soll heißen: Entweder wartet der Anschluss oder es findet sich ein neuer.

Auch das frühe Aufstehen sei im Sommer leichter als im Winter. „Aber das kann man trainieren“, sagt Mühlenhardt. Mit dem Auto pendeln, das bedeute für ihn auch, dass schnell viel zu viele Kilometer auf dem Tacho stehen.

Hat er mit seinem Umstieg auf den ÖPNV auch im Freundeskreis Nachahmer finden können? „Nein, leider nicht. Die sind alle sehr autoaffin. Die nehmen den Zug nur zu Reisezwecken.“ Da ist Mühlenhardt anders: Er steigt aufs Auto um, einen elf Jahre alten T5 , zum Camping ausgebaut. Flugreisen? 2002 zum letzten Mal. „Ich brauche diese Fernreisen nicht“, sagt Thorsten Mühlenhardt.

Und hat den Blick derweil auf die Fahrplanänderungen geworfen: Das fragile Gerüst der aufeinander abgestimmten Anschlüsse gerät mit jeder zeitlichen Verschiebung ins Wanken.

Parkplätze am Zob

Mit dem Auto nach Sulingen und von da weiter mit dem ÖPNV? „Ja, aber wo soll ich dann parken? Rund um den Zob gibt es nur Parkplätze mit Parkscheibe. Da wären Park-&-Ride-Stellflächen in Zob-Nähe wünschenswert“ sagt Mühlenhardt.

Die Busse, sagt der Varreler, seien übrigens sehr gut: Klimatisiert, mit WLan, sehr bequem. Und, natürlich, er habe Regenhose und Luftpumpe stets im Gepäck. Am Rad montieren Unbekannte immer mal was ab. Die Regenjacke hat er grundsätzlich an oder dabei.