Von Tränen, Verzweiflung und Macht

Von: Anke Seidel

Memento Mori hat Hieke Veenstra diese Installation im Kellergewölbe des Stifts Bassum betitelt. © Anke Seidel

Zum 870. Todestag von Richardis von Stade ist im Stift Bassum eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. 33 Kunstwerke spiegeln die Geschichte.

Bassum. Wenn sich Historie und künstlerische Interpretationen eines rätselhaften Lebens an Original-Schauplätzen miteinander verbinden, garantiert das ein besonders eindrucksvolles Erlebnis. Genau das erlebten mehr als 60 Besucher während der Vernissage der Ausstellung „UmFangen“ im Stift Bassum.

Enge Vertraute Hildegard von Bingens

Exakt an dem Tag, als vor 870 Jahren die Bassumer Äbtissin Richardis von Stade starb, präsentierten fünf Künstlerinnen ihre Werke als völlig unterschiedliche Ideen zum Schicksal einer Frau, die seelisch eng mit der berühmten Mystikerin Hildegard von Bingen verbunden war. Doch die innige Vertrautheit endete jäh: Offenbar gegen ihren Willen muss Richardis Hildegard verlassen, weil ihr Bruder, Erzbischof Hartwig I von Bremen, ihre Wahl zur Äbtissin von Bassum betrieben hat. Tragisch: Nach nur einem knappen Jahr als Äbtissin stirbt Richardis von Stade am 29. Oktober 1152 auf dem Stiftshügel in Bassum.

Die Faktenlage zu den damaligen Geschehnissen ist mehr als überschaubar. Deshalb haben die Literaturwissenschaftlerin Dr. Uta Fleischmann und die Pädagogin, Kunsttherapeutin sowie Dechantin Ulrike Schink eine ungewöhnliche Ausstellung konzipiert. 33 Exponate von fünf Künstlerinnen spiegeln Gedanken und Gefühle zu Richardis von Stade auf äußerst unterschiedliche Weise.

„Werden Sie zu Augenmenschen“

Äbtissin Isabell von Kameke freute sich über die große Resonanz auf die Ausstellungseröffnung – eine besondere Premiere in der sanierten Abtei, denn Exponate sind auch im Kellergewölbe und im berühmten Kapitelsaal inszeniert. „Werden Sie zu Augenmenschen“, forderte Dr. Uta Fleischmann die Gäste zu einer Reflektion der besonderen Art auf, nachdem sie dem Leben von Richardis von Stade noch einmal nachgespürt und auf die beiden historischen Briefe verwiesen hatte, die den Künstlerinnen als Inspiration dienten.

Den einen schrieb Hildegard von Bingen an Richardis von Stade, in dem sie als „Mutter im Geiste“ ihren Schmerz über die Trennung von Richardis reflektiert und ihrer innigen, liebevollen Verbundenheit Ausdruck verleiht. Den anderen wiederum schrieb Richardis Bruder, Erzbischof Hartwig von Bremen, an Hildegard von Bingen. Darin informiert er sie über den Tod der Äbtissin: „Ich melde dir, daß unsere Schwester, nein deine – meine dem Leibe, deine im Geiste nach –, den Weg allen Fleisches gegangen ist und daß sie die Ehre, die ich ihr verschafft, gering geschätzt hat...“

In sehr unterschiedlichen Stilrichtungen interpretieren die Künstlerinnen das Geschriebene. „Vergarnt“ von Ulrike Schink erinnert an die fatale Verknüpfung von geistlicher und weltlicher Macht, während Katrin Schöß den Betrachter auf düsteren Bildern ohne Titel Verborgenes entdecken lässt. Assoziationen an die Ewigkeit weckt Diek Boermann zum Beispiel in ihrem Gemälde „Kosmische Liebe“. Hieke Veenstra nähert sich dem Thema Trennung und Schmerz aus der Perspektive von Hildegard von Bingen. Maria-Anna Nordiek präsentiert unter anderem eine mehr als ungewöhnliche Familienkonferenz in verwittertem Holz.

Öffnungszeiten

Bis zum 25. November ist die Ausstellung im Stift Bassum samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen, am Freitag, 25. November, auch von 14 bis 18 Uhr.