Viel Wind um Windkraft in Martfeld

Der aktuelle Stand der Planung: Die roten Kreuze markieren die Windkraftanlagen, die abgebaut werden sollen. Neun neue Windräder sind vorgesehen: sechs von der Firma Westwind (grün markiert), drei von einem anderen Unternehmen (blau markiert). © Westwind Energy

Martfeld – Wenn bei einer Ratssitzung mehr Einwohner als Politiker sitzen und Erstere den Großteil des Redeanteils haben, dann riecht das nach Ärger. Genauso war es Donnerstagabend in Martfeld. 17 Anwohner waren gekommen – größtenteils, um ihren Unmut angesichts der geplanten neuen Windenergieanlagen im Bereich „Neue Weide“ kundzutun. Es half jedoch nichts: Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergieanlagen – Neue Weide“. In dessen Geltungsbereich sollen alte Windräder entfernt und neue, größere aufgebaut werden. Bisher verhinderte der B-Plan das.

Die Bundesregierung hat es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Dazu müssen die Bundesländer ihren Beitrag leisten. Die Kommunen können mit Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen teilweise Einfluss auf den Bau von Windrädern in ihrem Bereich nehmen.

Warum will die Gemeinde Martfeld auf diese Möglichkeit verzichten, indem sie den B-Plan aufhebt? Diese Frage stand im Fokus der Einwohnerfragestunde. So einfach ist es nicht, erklärte Gemeindedirektor Bernd Bormann. „Wir haben hier einen alten B-Plan mit Festsetzungen, die heute nicht mehr gültig sind.“ Wohlgemerkt gehe es darin nur um einen kleinen Bereich – drumherum stünden längst größere Windräder.

Der B-Plan stammt von 2011. Damals waren Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von maximal 150 Metern aktuell, und entsprechend lauten die in Martfeld festgelegten Richtlinien. Die heutigen Räder erreichen indes bis zu 250 Meter Höhe. Deshalb schlug die Verwaltung dem Gemeinderat vor, den B-Plan aufzuheben und sich künftig bei Genehmigungsverfahren an die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu halten. „Hauptkriterium ist für uns die rechtliche Sicht“, sagte Bürgermeister Michael Albers (SPD). „Rechtsfest können wir die Größe von Windrädern heute nicht mehr festlegen. Es bringt nichts, wenn wir was beschließen, ihr geht freudestrahlend raus, und zwei Wochen später haben wir eine Klage am Hals.“

Mehrere Bürger monierten, nicht ausreichend informiert worden zu sein. Dem widersprach Bormann. Es habe mehrere öffentliche Veranstaltungen, Auslegungen und Zeitungsberichte zum Thema gegeben.

Den Vorwurf, Martfeld wolle sich nur die Taschen vollstopfen, wies Albers zurück: „Es geht nicht darum, dass die Gemeinde eine zusätzliche Einnahmequelle gesucht hat. Wir reden nur von einer Akzeptanzabgabe. Wenn wir schon Windräder hinstellen müssen – wir haben gar keine andere Möglichkeit rechtlich, als sie zuzulassen – dann verzichten wir natürlich nicht auf dieses Geld.“ Laut Bormann erhalten die Gemeinden im 2 500-Meter-Radius um ein Windrad vom Betreiber 0,2 Cent je Kilowattstunde erzeugtem Strom, die sogenannte Akzeptanzabgabe. „Was der Gesetzgeber da vergessen hat, ist der Anwohner“, so Bormann. „Es liegt aber nicht in unserer Hand, das auszuhandeln.“

Das reichte den Anliegern nicht. Sie forderten einen finanziellen Ausgleich für ihre reduzierte Lebensqualität und den Wertverlust ihrer Immobilien. „Wir werden darüber reden, was man machen kann“, sagte Albers, versprach jedoch nichts. Die Gemeinde könne den Investor nicht zwingen, den Anwohnern Geld zu zahlen.

Gleich zwei Anwesende drohten damit, rechtliche Schritte einzuleiten. Mit Blick auf die Größe und Entfernung der geplanten neuen Anlagen zu ihrem Zuhause sagte eine Frau: „Dann sehe ich nur die Möglichkeit zu klagen.“ Ähnlich äußerte sich ein Mann: „Eine Klage scheint eins der Dinge zu sein, die man in Erwägung ziehen muss, da man ja nicht mit uns zu kooperieren wollen scheint.“

Nach dem Ratsbeschluss beginnt nun das Verfahren zur Aufhebung des B-Plans „Sondergebiet Windenergieanlagen – Neue Weide“. „Jetzt machen wir die Begründung und die Planzeichnung fertig“, erklärte Verwaltungschef Bormann. „Dann geht es in ein Verfahren mit öffentlicher Auslegung und öffentlicher Beteiligung. Das dauert etwa ein dreiviertel bis ein Jahr.“

Die Pläne der Investoren

Sechs neue Anlagen plant die Firma Westwind Energy aus Kirchdorf derzeit im Bereich „Neue Weide“, erklärte gestern Geschäftsführer Gerard Meindertsma auf Nachfrage der Kreiszeitung. Drei weitere wolle ein Bremer Unternehmen aufstellen. Dieses Unternehmen war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die neun neuen Windräder sollen laut Meindertsma acht alte ersetzen. Westwind wolle Anlagen vom Hersteller Enercon nutzen, mit 80 Meter langen Blättern und einer Gesamthöhe von 246,6 Metern. Der Mindestabstand zu Häusern werde 750 Meter betragen: „Das ist Westwind ganz wichtig.“ Die „dreifache Kipphöhe“, in diesem Fall also knapp 750 Meter, entspricht nach Aussage von Bormann den Abstandsvorgaben des Landes Niedersachsen.

Es handele sich um 5,56-Megawatt-Anlagen, sagte der Westwind-Geschäftsführer. Eine Anlage werde im Jahr etwa 16 Millionen Kilowattstunden grünen Strom produzieren. Wenn man vom Durchschnittsverbrauch eines deutschen Haushalts ausgehe, könne so ein einziges Rad den Strom für mehr als 5 000 Haushalte liefern. „Wir versorgen also mehr als ganz Martfeld mit einem Windrad“, sagte Meindertsma. Die CO2-Einsparung einer Anlage liege bei 10,5 Tausend Tonnen jährlich.

Die alten Anlagen produzieren nach Meindertsmas Angaben jeweils zwei Millionen Kilowattstunden jährlich. „Eine neue erzeugt also so viel Strom wie die acht alten zusammen.“

Die alten Windkrafträder stammen aus den Jahren 2001 und 2002, sagte Meindertsma. „Was damit passiert, wissen wir noch nicht.“ In der Regel würden die Anlagen nicht verschrottet, sondern in anderen Teilen der Welt, etwa in Osteuropa, wieder aufgebaut und weiter genutzt.

Wie ist der Zeitplan von Westwind? Der Landkreis habe bereits einen sogenannten Vorbescheidsantrag abgenickt, sagte Meindertsma. Das Umweltgutachten, das für den Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz vonnöten sei, werde voraussichtlich um Ostern fertig. Die Firma rechne damit, die Unterlagen für den Antrag im Sommer einreichen zu können. „Wir gehen davon aus, dass der Landkreis sagt, das passt schon“, erklärte Meindertsma. „Ich kann mir vorstellen, Anfang 2024 die Genehmigung zu haben. Dann wollen wir sofort anfangen zu bauen.“

Von Mareike Hahn