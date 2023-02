Weiteres Wolfs-Video aus Weyhe

Von: Anke Seidel

Wolfswelpen (wie auf diesem symbolischen Foto) sind auch im Landkreis Diepholz bereits geboren worden. © IMAGO/imageBROKER

Immer mehr Wölfe im Landkreis Diepholz: Welpen sind in Barnstorf bestätigt und in Brockum gesichtet worden. In Weyhe ist wieder in Wolf unterwegs.

Landkreis Diepholz – Mit kräftigen, raumgreifenden Sprüngen jagt das stattliche Tier durch die weite, vom Bäumen gesäumte Landschaft und kreuzt einen Feldweg. Augenscheinlich ist es ein Wolf, der in diesem 24 Sekunden langen Video aus Weyhe zu sehen ist, das dieser Zeitung vorliegt. Wolfsberater Dr. Marcel Holy hat das Video auf Anfrage geprüft und teilt mit: „Da lege ich mich fest, dass es ein Wolf ist.“

Daran hatte der Naturfreund und pensionierte Forstwirt Josef Teupe ohnehin keinen Zweifel. Er habe besagtes Video von einer wolfbegeisterten Naturfreundin erhalten, berichtet er, die namentlich nicht genannt werden wolle. Denn der Wolf polarisiere.

Nur so viel lässt Josef Teupe noch wissen: „Das Video ist in der Leester Marsch aufgenommen worden.“ Den genauen Standort gibt er bewusst nicht preis. Die Filmsequenz ist am letzten Montag im Januar entstanden, aber das Video erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Erst am letzten Samstag im Januar, also zwei Tage vor der Wolfssichtung in der Leester Marsch, hatten mehrere Zeugen einen Wolf durch die Weyher Ortsteile Leeste sowie Erichshof laufen sehen und die Polizei informiert.

Wolfsterritorium im Kreis Diepholz erheblich erweitert

Die Sichtung ist deshalb von großer Bedeutung für den Landkreis Diepholz, weil sich das Wolfsterritorium offenbar erheblich erweitert hat. Denn zweifelsfrei nachgewiesen sind Wölfe bisher nur im Süden des Landkreises. Dort gibt es deutlich mehr unberührte Flächen als im Speckgürtel von Bremen. Zum Vergleich: In der Region Kirchdorf/Wagenfeld leben auf einem Quadratkilometer im Schnitt etwa 35 Menschen – in den Gemeinden Weyhe und Stuhr sind es mit rund 350 Einwohnern pro Quadratkilometer zehnmal so viele.

Der Wolf durchstreift die Leester Marsch. Screenshot: privat © Privat

Josef Teupe glaubt, dass es sich bei dem Weyher Wolf um einen residenten Einzelwolf handelt – und sieht seine Einschätzung durch Wolfs-Fotos bestätigt, die im Lemwerder Ortsteil Deichshausen entstanden waren: nur 27 Kilometer von Leeste entfernt.

Rund 45 Kilometer beträgt die Strecke zwischen Leeste und Barnstorf. Dort ist ein Wolfsrudel mit drei Welpen nachgewiesen. Zu ihrem Entwicklungsstand erklärt Dr. Marcel Holy auf Anfrage: „Sie sind im April oder Mai geboren und jetzt also zwischen zehn und elf Monate alt. Das ist das frühestmögliche Alter, um auf Wanderschaft zu gehen.“

Foto aus Wildkamera zeigt womöglich junge Wölfe

Ob die Abwanderung schon begonnen hat oder noch alle drei Jungwölfe vor Ort sind, ist unklar. Ebenso, ob es weitere Wolfswelpen in Brockum am Rande des Stemweder Bergs gibt. Marcel Holy berichtet von einem Foto aus einer Wildkamera. Ob es als Nachweis für einen Welpenbestand anerkannt werden kann, wird zurzeit geprüft.

Längst bestätigt ist ein Rudel im Rehdener Geestmoor. Das allerdings sei in Richtung Oppenweher Moor, Oppendorf und Stemweder Berg (schon Nordrhein-Westfalen) gezogen, so der Wolfsberater. Außerdem gebe es konkrete Hinweise auf ein Wolfsrudel im Neustädter Moor in Wagenfeld. Doch offiziell bestätigt ist das noch nicht.

War im Siedener Moor nahe Sulingen schon ein Wolfsrudel nachgewiesen, so gibt es zurzeit keinen Beweis. Bestätigt ist aber ein Wolfsrudel in Uchte im Landkreis Nienburg – ein Territorium, das direkt an den südlichen Landkreis Diepholz grenzt. Aktuell sind für Niedersachsen 44 Wolfsrudel, ein Wolfspaar und vier residente Einzelwölfe nachgewiesen, wie aus den Daten des Wolfsmonitorings hervorgeht.

Aufgelistet ist dort ebenso die Zahl der Nutztierrisse. Für den Landkreis Diepholz weist die Statistik seit 2008, also für 15 Jahre, 102 Wolfs-Übergriffe und 242 tote Tiere aus. 53 waren verletzt worden, sechs sind verschollen. Im Landkreis Nienburg hat es in den 15 Jahren demnach 65 Übergriffe, 131 tote sowie 28 verletzte Tiere gegeben. Sechs sind verschollen.