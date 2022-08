VHS Diepholz setzt auf Escape Rooms als Lernräume

Von: Anke Seidel

Signalgelb und voller Bildungsangebote: Das neue VHS-Programmheft präsentieren (v.l.) Stefanie Möncke, Lisa Blankenhorn und VHS-Direktor Thomas Hermenau. © Anke Seidel

Die VHS im Landkreis Diepholz konzipiert neue Angebote: Der Escape Room wird als Lernort eingeführt, die Wissensvermittlung zur Notfall-Vorsorge intensiviert.

Bassum – Klima- und Wirtschaftskrise, Naturkatastrophen, Krieg in Europa: Die Welt ist im Wandel. Darauf reagiert die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Diepholz mit neuen Informationsangeboten. Der kreiseigene Bildungsbetrieb greift gesellschaftliche Themen in Web-Vorträgen auf – wie das Risiko-Management im Zivil- und Katastrophenschutz.

Gentechnik, Geschichte und Gesundheit stehen im neuen VHS-Programm

Genauso sind Präsenzveranstaltungen geplant. Kreisbrandmeister Michael Wessels wird in seiner Funktion als Landkreis-Teamleiter für Feuerwehr und Katastrophenschutz seinen Vortrag über die Folgen eines Stromausfalls und die Notfall-Vorsorge wiederholen, kündigte VHS-Direktor Thomas Hermenau an.

In Stuhr und Weyhe, Sulingen und Diepholz seien weitere Vorträge geplant, erläuterte er am Mittwoch bei der Vorstellung des Programmheftes für das neue Semester – vor sich den signalgelben, 288 Seiten starken VHS-Bildungskatalog mit insgesamt 910 Veranstaltungen. Plus X, denn weitere Kurse könnten noch dazu kommen. In dem Fall informiert die VHS über ihre Internetseite.

„Online bietet große Chancen, dass wir die Kräfte in der VHS bündeln“, betonte Thomas Hermenau und kündigte Vorträge renommierter Referenten an. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft referiert die Biologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhard am 5. Oktober ab 19.30 Uhr online über die „Grenzen der Menschheit“ – und erläutert, welche neuen Möglichkeiten die Gentechnik eröffnet, welche Risiken sie birgt und wie sie die Welt entscheidend verändern könnte.

Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert stellt Ian Kershaw, emeritierter Professor für Modern History an der Universität of Sheffield am 28. Oktober um 19.30 Uhr vor. Online können Bürger im Landkreis Diepholz auch praktische Tipps für die Energiewende zu Hause erhalten. „Wie wir uns von Erdöl und Erdgas unabhängig machen können“ erläutert Professor Martin Hundhausen am 11. Januar 2023 ab 19 Uhr. „Warum sich eine Wärmedämmung nicht nur wirtschaftlich lohnt“, erklärt Professor Andreas Holm am 25. Januar ab 19 Uhr. Die Teilnahme an den Web-Vorträgen ist kostenfrei, aber eine Anmeldung (04242/976 4444) ist notwendig.

Escape Room als Lernort für Väter und bei Sprachkursen

Eine klassische, tragende Säule im VHS-Programm ist der Gesundheitsbereich. Dessen Leitung hat Stefanie Möncke übernommen. Strategien gegen Stress sind nachgefragt, beweist die Resonanz auf Yoga-, Meditations- und Pilates-Angebote. Eine breite Auswahl an Präsenzkursen gibt es im neuen Semester – ebenso im Bereich Ernährung, aber auch Strategien gegen die Lebensmittelverschwendung: Online geht es dann am 4. Oktober ab 18 Uhr um die Frage: „Ist das essbar oder kann das weg?“

Sprache verbindet – überall auf der Welt. Das spiegelt die Vielzahl der Sprachkurse wider, die Fachbereichsleiterin Lisa Blankenhorn vorstellte. Selbst Indisch kann man bei der VHS lernen. Aber was, wenn man nur Bahnhof versteht? Hinter diesem Wortspiel verbirgt sich im kreiseigenen Bildungsbetrieb ein neues, ungewöhnliches pädagogisches Format. In einem Escape Room können Teilnehmer über den Weg spannender Rätsel wichtige Kenntnisse in der Grundbildung erwerben: Lesen und Schreiben. Termine werden flexibel gestaltet.

Einen zweiten Escape Room bietet die VHS am 10. September in der Bibliothek Syke – diesmal unter dem Titel „Wo ist Papa?“ Alle interessierten Väter können dort spannende Rätsel lösen.