Verpflichtende Ausbildung und Lehre?

Von: Anke Seidel

Hier wird intensiv gearbeitet: MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann im Gespräch mit Auszubildenden im Bassumer „Taff!“. Unternehmen in der Region haben dieses spezielle Zentrum gegründet, um gemeinsam mehr optimal qualifizierte Fachkräfte gewinnen zu können. © Anke Seidel

Es ist ein außergewöhnlicher Vorschlag in Zeiten akuten Fachkräftemangels: Warum soll es nicht eine verpflichtende Ausbildung oder Lehre geben? Genauso wie ein soziales Jahr? Als Bundesvorsitzende der CDU-nahen Mittelstandsvereinigung (MIT) nimmt Gitta Connemann aus dem Bassumer Ausbildungszentrum „Taff!“ besondere Ideen mit.

Bassum – Mitten im Arbeitsalltag im Ausbildungszentrum „Taff!“ kommt politischer Besuch: Auf Gitta Connemann, der Bundesvorsitzenden der Mittelstandsvereinigung MIT, und ihren politischen Begleitern ruhen an diesem Montag viele Hoffnungen der Unternehmen in der Region.

Das beweist die lebhafte und konstruktive Diskussion im Bassumer Ausbildungszentrum, in der am Ende allen Beteiligten klar ist: Ohne eine beruflich orientierte Sprachförderung für Auszubildende mit ausländischen Wurzeln, ohne Qualifizierung und Motivierung auch von Arbeitslosen und ohne Vereinfachung möglicher Fördermittelanträge werden Firmen künftig nicht mehr genug Arbeits- und Fachkräfte haben. Es droht ein gefährlicher Verlust von Lebensqualität.

Mitarbeiter aus zwölf Nationen

Denn der Status quo ist alles andere als beruhigend, wie Dr. Christoph Westerkamp als Vorsitzender des Trägervereins für das Bassumer Ausbildungszentrum „Taff!“ deutlich macht. Als Geschäftsführer der Zahnrad-Fabrik Stelter berichtet er mit seinem Kollegen Theo Lentz, das in dem Bassumer Unternehmen schon heute Mitarbeiter aus zwölf Nationen – „aus aller Herren Länder“ – beschäftigt sind. Auf die unterschiedlichsten Sprachen müssen Maschinen und Bedienungsanleitungen ausgerichtet werden – soweit möglich, denn oft geht es ohne deutsche Berufssprache nicht. „Das ist einfach nicht mehr leistbar“, fasst Christoph Westerkamp zusammen. Mitarbeiter mit ausländischen Wurzeln sind selbstverständlich willkommen: „Das große Thema aber ist die Sprache und die Eingliederung in die Gesellschaft.“

In der Diskussion ist schnell klar: Ohne politische Unterstützung können die Unternehmen das nicht bewältigen – weil sie sich andererseits auch anderen Problemen stellen müssen: der Globalisierung und dem daraus resultierenden Preisdruck.

Schon jetzt könnten Firmen nicht mehr alle Aufträge annehmen – aus Sorge, sie nicht mehr erfüllen zu können, erfährt die MIT-Bundesvorsitzende. Unter diesen Umständen, so formuliert Christoph Westerkamp die Konsequenz daraus, müssten Unternehmen unter Umständen dorthin verlegt werden, wo es noch Arbeitskräfte gebe: „Das will auch keiner!“

Der Druck ist groß

Wie groß der Druck ist, beweist eine provokante Idee – nämlich Ausbildung und Lehre wie ein soziales Jahr verpflichtend zu machen: „Danach kann jeder immer noch studieren“, schlägt Christoph Westerkamp vor. Denn nicht nur zu wenige Auszubildende und Fachkräfte werfen lange Schatten auf die Wirtschaft. „Die Qualität der noch verfügbaren Auszubildenden und Fachkräfte nimmt ab“, stellen die Unternehmensvertreter klar – und: „Die Arbeitsmoral und -ethik hat rapide abgenommen.“

Genau darauf ist die Ausbildung im „Taff!“, dem Zentrum für technische Ausbildung für Fachkräfte, abgestimmt. Zeit und Zuwendung für eine gute Ausbildung sehen die Netzwerkpartner gut investiert, denn so könnten Stärken gestärkt und Schwächen nachhaltig ausgeglichen werden. Wie die Netzwerkpartner zusammen wirken, erläutert Thomas Roess als stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins. Dass der demografische Wandel komme, wisse man bereits seit 25 Jahren: „Leider ist da viel verpasst worden!“ Thomas Roess erläutert die intensive Suche nach Auszubildenden und betont die enorme Bedeutung der Elterngespräche.

Gitta Connemann weiß von 64 000 unbesetzten Ausbildungsstellen bundesweit allein im Jahr 2021. Die MIT-Bundesvorsitzende spricht bewusst vom „Arbeitskräftemangel“ und nicht allein vom Fachkräftemangel. Um die Lücken halbwegs zu schließen, müssten jährlich zwischen 300 000 und 500 000 Zuwanderer kommen – und allein das würde nicht reichen: „Wir müssen auch die Menschen im eigenen Land berücksichtigen.“

„Chancenöffner-Praktika“

Den scheinbar unaufhaltsamen Trend zum Studium lässt sie die Teilnehmer selbst hinterfragen: „Was machen Ihre Kinder?“ Verbindlich erläutert sie in der Runde, wie MIT und CDA das Thema Ausbildung strategisch verbessern wollen. „Wir brauchen an dieser Stelle einen nationalen Fachrat ohne Ideologie“ betont sie. Die MIT fordere außerdem Pflichtpraktika an den Schulen über mehrere Jahre hinweg – als „Chancenöffner-Praktika“, damit Schüler ein großes Spektrum beruflicher Möglichkeiten testen könnten.

Als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDA (Christliche Arbeitnehmerschaft Deutschlands) sieht Axel Knoerig auch in den 13 Millionen Arbeitslosen der EU ein Potenzial: „Wir sprechen wir die an? Wie motivieren wir sie?“

Gitta Connemann kündigt an, die Wünsche der Unternehmen in der MIT-Kommission fundiert beraten zu wollen und verspricht Rückmeldung. MIT-Kreisvorsitzende Heide Bergbauer-Hörig ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden – in der festen Überzeugung: „Wir sind einen großen Schritt weiter gekommen.“ Sie wünscht sich weitere solch konstruktiver Diskussionen: „Dann sind wir hautnah beieinander.“