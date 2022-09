Vermisste Person im Landkreis Diepholz auf Feld entdeckt

Von: Johannes Nuß

Zahlreiche Rettungskräfte haben am Donnerstagabend eine vermisste Person im Landkreis Diepholz gesucht. Der Vermisste wurde schließlich auf einem Feld entdeckt.

Fahrenhorst – In einer großangelegten Suchaktion haben am Donnerstagabend, dem 1. September 2022, Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei sowie weitere Freiwillige eine vermisste Person im Landkreis Diepholz aufgespürt. Insgesamt dauerte die Suche nach der vermissten Person rund drei Stunden, wie die Feuerwehr Stuhr am Freitagmorgen gegenüber kreiszeitung.de mitteilte.

Vermisstensuche im Landkreis Diepholz: Rettungskräfte entdecken vermisste Person in einem Feld

Es sei gegen 21:41 Uhr gewesen, als die Ortsfeuerwehren Fahrenhorst und Heiligenrode zusammen mit der Drohnengruppe Nord und dem Kommandowagen aus Brinkum zu der Suche alarmiert wurden. Während die Drohne Freiflächen wie Felder und Wiesen mit der Wärmebildkamera abflog, durchsuchten die Einsatzkräfte und die Polizei fußläufig Wälder und Gärten.

Eine vermisste Person wurde im Landkreis Diepholz gesucht. © Feuerwehr

Ebenfalls seien viele freiwillige Helfer, in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und Polizei, an der Suche beteiligt gewesen, teilte die Feuerwehr Stuhr mit. Schließlich konnte die Person nach drei Stunden Suche durch die Drohne auf einem Feld gefunden und durch Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgt werden.

