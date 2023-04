Mit Fahrerseite in einen Baum geprallt: 33-Jährige schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Auto-Unfall in Dinklage (Landkreis Vechta) ist am Dienstag eine 33-Jährige schwer verletzt worden. Sie prallte mit dem Auto gegen einen Baum.

Dinklage – Warum die Frau in den Gegenverkehr fuhr, ist unklar. Die Holdorfer Straße zwischen Dinklage und Holdorf in Niedersachsen ist von scharfen Kurven und gefährlichen S-Kurven geprägt. Darum sind hier auch nur 60 km/h erlaubt. Als die 33-Jährige hier am Dienstagabend, 4. April 2023, in einem VW Golf entlangfuhr, geriet sie nach einer S-Kurve in den Gegenverkehr.

Helfer kümmerten sich um die Verletzte. © Nord-West-Media TV

Dabei kollidierte sie glücklicherweise mit keinem anderen Wagen. Nach Angaben von Nord-West-Media TV soll die Frau noch versucht haben, gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der Seite gegen einen Baum. Die 33-Jährige wird in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Mit hydraulischer Schere muss die Feuerwehr das Fahrzeugdach abtrennen, um an die Fahrerin heranzukommen.

Während die Feuerwehr das Fahrzeug bearbeitet, kümmern sich Notarzt und Sanitäter um die Eingeklemmte. Nachdem die Feuerwehr das Fahrzeugdach entfernen konnte, wurde die Verletzte auf einem Rettungsboard durch das nun offene Fahrzeugdach aus dem Unfallwagen gehoben und an den Rettungsdienst übergeben.

Die Frau wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Warum sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet, ist unklar. Eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug erfolgte nicht.

Schwerer Unfall in Dinklage: Auch auf der A27 kracht es gewaltig

Bei weiteren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in der Region mussten die Helfer am Dienstag mehrfach zur A27 im Landkreis Verden ausrücken. Dort sorgte eine Unfall-Serie für Stau-Chaos.