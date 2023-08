Verfolgungsjagd ‒ 52-Jähriger rast durch Bremen und Stuhr

Mit einer Hochgeschwindigkeits-Flucht hat ein 52-Jähriger am Mittwoch auf die Anhaltesignale der Polizei reagiert. In Bremen und Stuhr wurde es gefährlich.

Stuhr/Bremen – Eine knapp halbstündige Verfolgungsjagd haben sich am späten Mittwochabend Polizeibeamte aus Rotenburg mit einem 52 Jahre alten Mann aus Sande (LK Friesland) geliefert. Die Fahrt führte laut Mitteilung der Polizeiinspektion Diepholz zunächst von der A 1 in das Bremer Stadtgebietn und anschließend an die Bremer Straße in Stuhr, wo der Flüchtige gestellt worden sei.

52-Jähriger hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss

Auf den Mann aufmerksam geworden seien die Beamten, da an seinem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen. Auf den Hinweis, er solle anhalten, habe der Mann mit der Steigerung seines Tempos und der Flucht reagiert. Bei hoher Geschwindigkeit habe er méhrere Ampeln und Stoppschilder missachtet.

Als die Beamten den Mann gestoppt hatten, stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und außerdem unter Drogeneinfluss stand. Auf einer Polizei-Dienststelle sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.