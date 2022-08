Uwe Overhoff ist neuer Sprecher des SBB der Stadt Sulingen

Neuer Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirates ist Uwe Overhoff, seine Stellvertretung übernehmen Gisela Wegner und Carsten Schlotmann (von links). © SBB

Sulingen – Uwe Overhoff vom Ortsverband Sulingen des Sozialverbandes Deutschland ist neuer Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirates (SBB) der Stadt Sulingen. Darauf verständigten sich jetzt die Beiratsmitglieder, heißt es in einer Mitteilung des SBB. Overhoff tritt damit die Nachfolge der im Januar gestorbenen Eva Kurth an.

Der neue Sprecher kündigte unmittelbar nach seiner Wahl an, die Arbeit des Gremiums in den Strukturen und inhaltlich auf den Prüfstand zu stellen, heißt es weiter. Overhoff: „Das Engagement, das Eva Kurth in allen Bereichen gezeigt hat, bleibt unvergessen. Wollen wir die Lücke schließen, die sie in unseren Reihen hinterlässt, müssen wir die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen.“ Erste Maßnahmen hätten die Vereine und Einrichtungen, die sich im Mittelzentrum im Bereich der Senioren- und Behindertenhilfe engagieren, bereits angeschoben. Die Stellvertretung Overhoffs übernehmen mit Gisela Wegner (Geschäftsführerin der Senioreneinrichtung „Haus am Suletal“) und Carsten Schlotmann (Sozialraum- und Netzwerkarbeit Lebenshilfe Grafschaft Diepholz) gleich zwei Beiratsmitglieder.

Die bisherige stellvertretende Sprecherin Ingrid Lühs (Bauverein Sulingen) hatte im Vorfeld der Wahlen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Overhoff: „Ingrid Lühs hat sich 21 Jahre lang vorbildlich in die Beiratsarbeit eingebracht. Dem gebührt unser aller Respekt.“

Um die Finanzen des Beirates kümmert sich nach wie vor Wilhelm Böhm (katholische Kirchengemeinde). Astrid Ellmers von der Stadt Sulingen bleibt Bindeglied zwischen der Gruppe und der Stadtverwaltung. Die Vertretung der Interessen des Beirates im Kreisbehindertenbeirat stellt nach wie vor Kristina Overhoff (Bethel im Norden) sicher.

An dem Veranstaltungsportfolio, das die Gruppe in den vergangenen Jahren unter Moderation von Eva Kurth entwickelt hat, werde der Beirat (zunächst) festhalten, kündigte Uwe Overhoff an – und nannte exemplarisch Sommerfest, Familienfest im „Park der Generationen“ und die Vollversammlung in Form einer Frühstücksveranstaltung. „Wobei wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stellschraube drehen werden.“

Mehr in den Mittelpunkt rücken wolle man die eigentliche Interessenvertretung der Senioren und der Menschen mit Beeinträchtigungen, die in der Stadt leben. In Vorbereitung sei ein eigener Internetauftritt, der nicht nur als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Ratgeber für Senioren und Behinderte diene, „sondern den Interessen des Klientels, für das wir arbeiten, auch eine Stimme verleiht.“ Den Aufbau und die Pflege der Internetpräsenz haben Janina Bergstedt (Seniorenresidenz Specht und Tegeler, „Haus am Park“) und Carsten Schlotmann übernommen.

Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten

Bei Schlotmann laufen laut Mitteilung des Beirates auch die Organisationsfäden der für Dienstag, 30. August (ab 18 Uhr), im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen geplanten Podiumsdiskussion zusammen. Mit Heike Hannker (FDP), Wiebke Wall (SPD), Thomas Heidemann (Bündnis 90 / Die Grünen) sowie Marcel Scharrelmann (CDU) sagten alle Direktkandidaten im Wahlkreis 41 – Diepholz zu. Moderator der Veranstaltung ist Werner Focke. „Mögliche Themen sind Mobilität von Senioren und Beeinträchtigten, Sozialer Wohnungsbau oder, natürlich, Themen rund um die ärztliche Versorgung.“

Alles Themen, die den Beirat ohnehin beschäftigen würden, so Overhoff: „Gisela Wegner, Carsten Schlotmann und ich sehen die Hauptaufgabe in der Vertretung der Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen.“