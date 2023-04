Urlaub im Gleisbett: Ehrenamtliche opfern Freizeit für die Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Von: Mareike Hahn

Gemeinsam stark: Konrad Mans, Jens Böcker, Alexandra Hillebrecht, Hannes Hillebrecht und Karl-Heinrich Waack (von links). © Mareike Hahn

Warum Ehrenamtliche ihre Freizeit opfern, um für die Museumseisenbahn zu ackern:

Br.-Vilsen – Beruflich kümmert sich Jens Böcker um die Gleisinstandhaltung bei der Hamburger U-Bahn, in seiner Freizeit ist er für den Gleisbau bei der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen zuständig. „Es gibt Schnittmengen, aber es ist nicht das Gleiche“, sagt der 55-Jährige aus Norderstedt schmunzelnd. Er gehört zu einer Gruppe Ehrenamtlicher, die in diesen Tagen ihren Urlaub opfern, um 400 neue Schwellen im Bereich zwischen dem Bahnübergang Homfelder Straße und dem Haltepunkt Wiehe zu verlegen. Was sind das für Menschen, die lieber für die Museumsbahn ackern, als im Liegestuhl zu faulenzen? „Bekloppte“, sagt Alexandra Hillebrecht, und alle lachen.

Anfang März haben die Eisenbahn-Fans die Baustelle eingerichtet, heute wollen sie ihre Arbeit vollenden. In den vergangenen zwei Wochen waren täglich Ehrenamtliche auf dem 270 Meter langen Abschnitt im Einsatz. Schienen abschrauben, alte Schwellen ausbauen, Kies entfernen, neue Schwellen einsetzen, Schienen wieder aufsetzen, Kies verdichten – auch wenn teilweise Maschinen helfen, ist voller Körpereinsatz gefragt.

Alexandra Hillebrecht kann sich noch gut erinnern, wie es ihr nach ihrem ersten Arbeitseinsatz ging: „Ich konnte mich nicht mehr bewegen, kaum noch einen Stift halten.“

Alexandra Hillebrecht ist selbstständig in der Baubranche. 2019 wurde sie Mitglied im Eisenbahn-Verein, wollte sich einbringen, fragte, wo Leute gebraucht werden. Im Gleisbau, hieß es da. Für die Steimbkerin absolutes Neuland. Doch sie probierte es aus. Und blieb dabei. „Wegen der netten Truppe“, sagt sie. „Und weil ich hier in eine andere Welt tauche. Der Beruf ist weit weg, und ich sehe, was ich geschafft habe.“

Ihr Sohn Hannes (12) ist ebenfalls mit von der Partie. „Freiwillig“, betont seine Mutter. Der Schüler schnuppert mit großem Interesse in verschiedene Bereiche der Museumseisenbahn.

Die Leidenschaft für historische Züge hat auch Jens Böcker schon als Kind gepackt. Damals, vor über 40 Jahren, wohnte er in Lahausen, fuhr mit seinen Eltern Museumsbahn – und kam als Helfer immer wieder: „Es gab eine Zeit, da war ich jedes Wochenende hier.“ Als er seinen Heimatort fürs Studium verließ, war klar, dass er der Muselbahn treu bleiben würde: „Wer einmal im Verein ist, der bleibt dabei – auch wenn er umzieht.“

Böcker sagt, sein Hobby habe seine Berufslaufbahn geprägt. Die U-Bahn sei indes ganz anders strukturiert als der Bruchhausen-Vilser Eisenbahn-Verein. „Ich kann hier Erfahrungen aus meinem Beruf einbringen und in meinem Beruf Erfahrungen von hier“, sagt er. „So haben alle was davon.“ Sein „Synergiehobby“ bringe ihm Abwechslung, er komme raus, habe zu Hause viel zu erzählen. Seine Frau habe er bei der Museumseisenbahn kennengelernt, die Söhne seien auch infiziert.

Vom Gleisbett aus plaudern Böcker und seine Mitstreiter am Gartenzaun mit Harald O. Kindermann, der an der Strecke wohnt und 1964 zu den Gründern des Deutschen Eisenbahn-Vereins in Bruchhausen-Vilsen gehörte. Seine Frau Renate sagt, dass sie Kuchen für die Ehrenamtlichen backe, für die Kaffeepause am nächsten Tag. Die Stimmung ist gut, es wird geplaudert und gescherzt. Das Miteinander ist für alle Anwesenden ein zentraler Grund, warum sie ihre Freizeit hier verbringen.

Einige von ihnen, die mit weiter Anfahrt, übernachten in einem Gebäude der Museumsbahn. „Man schläft nach der Arbeit hier ziemlich gut“, sagt Böcker. Die Tätigkeit an der frischen Luft macht müde und den Kopf frei. Böcker: „Wenn man 400 Schwellen fegt, denkt man spätestens bei der 38. nicht mehr.“

Andere Ehrenamtliche verpflegen die Gruppe. Morgens um acht wird gefrühstückt, danach geht es auf die Baustelle. Den Feierabend läuten die Aktiven flexibel ein. Manchmal sind sie dann so kaputt, dass sie nicht mehr viel reden. „Gestern waren alle ziemlich still beim Abendessen“, sagt Alexandra Hillebrecht schmunzelnd. Manchmal wiederum sitzen sie abends noch zusammen und klönen. „Das ist der Kitt im Verein, dass man auch über Privates spricht“, sagt Rentner Karl-Heinrich Waack aus Hannover, der sich seit jungen Jahren für die Eisenbahn engagiert und in Bruchhausen-Vilsen die Kleinbahn-Atmosphäre schätzt – und dass „ganz verschiedene Menschen zusammenkommen“.

„Es macht Spaß, weil man immer nette Menschen um sich hat“, fasst es Konrad Mans aus Wiefelstede zusammen. Er stieß erst als Frührentner, vor knapp zwei Jahren, zu der Truppe. Erst starb seine Frau, dann endete sein Berufsleben als Sachverständiger beim TÜV. Eisenbahn-Fan Mans suchte eine neue Beschäftigung. „Ich habe gedacht, wenn ich zu Hause an meiner Modellbahn bastele, schieben meine Kinder sie in 20 Jahren in den Container. Das ist nicht so sinnhaft.“ Er erinnerte sich an die Museumseisenbahn, mit der er vor Jahren mal gefahren war – und fand in Bruchhausen-Vilsen ein sinnhaftes Hobby.

An diesem Nachmittag sind fünf Personen im Gleisbett an der Arbeit, die Zahl variiert. Insgesamt engagieren sich etwa 20 Ehrenamtliche, darunter drei Frauen, im Bereich Gleisbau. Zu den besonders Eifrigen zählen auch Robert Angerhausen aus Rheinberg, Klaus Eggemann aus Celle, Franziska Siedenberg aus Hamburg und Joachim Gorr aus Potsdam.

Stück für Stück erneuern die Ehrenamtlichen die Schwellen verschiedener Streckenabschnitte. Im Oktober steht die nächste Gleisbauwoche an. Jens Böcker freut sich schon: „Ich hoffe, dass wir uns da alle wiedersehen!“