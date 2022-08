Unterschiede in der Unterrichtsversorgung an Stuhrer Schulen

Von: Andreas Hapke

An der Grundschule Seckenhausen ist Leiterin Andrea Rahn mit der Unterrichtsversorgung zufrieden. © Andreas Hapke

Rund 3 600 Kinder und Jugendliche besuchen im neuen Schuljahr die fünf Grund- und zwei Kooperativen Gesamtschulen der Gemeinde Stuhr. Wie sieht es dort mit der Unterrichtsversorgung aus? Eine Umfrage bei den Schulleitern ergab: Von zu vielen bis zu wenigen Pädagoginnen und Pädagogen ist alles dabei.

Stuhr – Mit einer Versorgung von 109 Prozent zum Beispiel ging die Grundschule Brinkum in die Woche. Doch wegen der allgemein eher angespannten Situation an den Schulen musste Leiterin Antje Evers-Strackerjan auf Betreiben der Landesschulbehörde „ad hoc“ von Montag auf Dienstag 23 Lehrerstunden abgeben. Den damit verbundenen Abordnungen nach Sudweyhe und Seckenhausen war bereits vor den Ferien eine Abordnung zur Grundschule Erichshof vorangegangen. „Wir sind jetzt bei 104 Prozent“, sagt Antje Evers-Strackerjan.

„Kann sein, dass wir noch jemanden verlieren“

Das Thema Abordnungen dürfte die Grundschule Brinkum aber noch eine Weile beschäftigen. Zum einen, weil „alle Schulen bei 100 Prozent liegen sollen. Kann also sein, dass wir noch jemanden verlieren“, sagt die Leiterin. Zum anderen, weil das Kollegium noch Frauen aus dem Mutterschutz zurückerwartet. Ein erneuter Überhang und in der Folge Weggänge sind also programmiert – mit immer neuen Auswirkungen auf den Stundenplan. „Wir sind auch gerade noch damit beschäftigt. Den Plan konnten wir ja nicht eher machen. Uns rauchen die Köpfe“, berichtet Antje Evers-Strackerjan.

Zufrieden mit der Personalstärke zeigt sich Seckenhausens Schulleiterin Andrea Rahn. „Wir sind ausreichend versorgt, liegen bei 100 Prozent“, sagt sie. „Krank werden darf allerdings auch niemand.“

Kopfzerbrechen bei Schwimmbadzeiten

Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet ihr der Umstand, dass die Schule jetzt nur noch zwei Zeiten im Schwimmbad in Melchiorshausen hat – eine weniger als im vergangenen Schuljahr. „Wir müssen uns jetzt auf die nicht schwimmfähigen Kinder der vierten Klassen konzentrieren, damit wir die mit einer gewissen Sicherheit an die weiterführenden Schulen abgeben können.“

Nach Auskunft von Leiterin Marion Schumacher muss die Grundschule Heiligenrode zwar mit Ausfällen leben. „Doch wir haben uns Ersatz beschafft.“ Inzwischen sei es den Schulen erlaubt, selbst auf Personalsuche zu gehen und sich zum Beispiel an ehemalige Praktikanten zu wenden. Marion Schumacher nennt das Beispiel einer Hochschulabsolventin, die sich in der Warteschleife für das Referendariat befindet. Die angehende Lehrerin überbrückt dann die Zeit mit einer Beschäftigung an einer Schule.

Auf eine Besonderheit macht Marion Schumacher im gerade begonnenen Schuljahr in Heiligenrode aufmerksam: Die Schule betreue 23 Kinder in zwei Basisklassen, früher Schulkindergarten genannt (zur Vorbereitung der Schüler auf die Anforderungen in der ersten Klasse, die Red.). „Das ist mir hier noch nie passiert.“

Sonderpädagogen fehlen an der KGS Moordeich

Etwas verklausuliert beschreibt Moordeichs Grundschulleiter Ulrich Brinkmann die Situation an seiner Schule: Er könne „alle Klassen mit Lehrerstunden besetzen“. Ansonsten verweist Brinkmann auf das Regionale Landesamt für Schule und Bildung, wie die Landesschulbehörde inzwischen heißt.

Nach Auskunft von Leiter Jürgen Böckmann kommt die KGS Moordeich auf eine Unterrichtsversorgung von 93, 94 Prozent. Dies sei vergleichbar mit dem vorangegangenen Schuljahr, obwohl sich die Schule frühzeitig bemüht habe, Vertretungskräfte zu bekommen. Als „besonders schlimm“ bezeichnet Böckmann die Situation bei den Sonderpädagogen, die den Schulen von den jeweiligen Förderzentren zugewiesen bekommen. Im Falle Moordeichs von der Hacheschule in Syke.

Die Schule habe 35 Kinder mit einem Unterstützungsbedarf von insgesamt 105 Stunden, so die Schätzung Böckmanns. Davon könne sie lediglich 30 Prozent abdecken. Böckmann spricht von einem landesweiten Problem. „Die Förderzentren schreiben Stellen aus, doch es gibt keinen Nachschub.

Hella Hübner, Leiterin der Grundschule Varrel, war zu einer Stellungnahme ebenso wenig zu erreichen wie Mirko Truscelli, Leiter der KGS Brinkum.

Die Schülerzahlen im Einzelnen

Die Grundschule Brinkum besuchen 333 Mädchen und Jungen, darunter 76 Erstklässler. An der Grundschule Moordeich sind es 312 Kinder (90), an der Grundschule Heiligenrode 262 (61), an der Grundschule Seckenhausen 217 (60) und in Varrel 145 (35). Die KGS Moordeich hat der Verwaltung 798 Kinder und Jugendliche gemeldet.

Von der KGS Brinkum lagen dieser Zeitung bis Redaktionsschluss keine aktuellen Zahlen vor. Die Prognose der Verwaltung ging von 1515 Schülerinnen und Schüler aus.