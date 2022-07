Keinen Helm getragen: Pedelecfahrer in Weyhe bei Verkehrsunfall gestorben

Von: Marcel Prigge

Ein 84-Jähriger ist bei einem Unfall in Weyhe ums Leben gekommen. Der Mann hat auf seinem Pedelec keinen Helm getragen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

In Weyhe ist es am Dienstag, 26. Juli 2022, zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto prallte auf einen Pedelecfahrer, der keinen Helm trug. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Weyhe – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ist es am Dienstag, 26. Juli 2022, in Weyhe im Landkreis Diepholz gekommen. Ein 84-Jähriger übersah mit seinem Pedelec ein Auto. Er trug keinen Fahrradhelm.

Radfahrer in Weyhe gestorben: Auto prallt auf Pedelec

Wie die Polizei berichtet, beabsichtige der 84-jährige Mann aus Weyhe mit seinem Pedelec die Melchiorshauser Straße zu überqueren. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Auto eines 42-Jährigen. Er fuhr mit seinem Ford auf der Melchiorshauser Straße in Richtung B6.

Tödlicher Unfall in Weyhe: Pedelecfahrer trug keinen Fahrradhelm

Trotz eines Ausweichmanövers des Autofahrers ist es zum Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer gekommen. Der 84-Jährige trug keinen Fahrradhelm und zog sich durch den Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er in den Abendstunden an seinen Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Melchiorshauser Straße halbseitig für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

