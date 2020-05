Motorradfahrer kommt von Straße ab –17-Jähriger schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Stuhr-Heiligenrode schwer verletzt worden. Er kam mit seinem Motorrad von der Straße ab.

Stuhr - Zu dem Unfall kam es am Dienstag. Der 17-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Straße Zur Malsch in Richtung Heiligenrode unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und in den unbefestigten Seitenraum geriet.

+ Der 17-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. © Günther Richter

Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und touchierte einen Baum. Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro, teilt die Polizei mit.

