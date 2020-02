Schwerer Unfall am Dreieck Stuhr: Transporter fährt auf Lastwagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag am Autobahndreieck Stuhr ereignet. Laut Polizei ist ein Transporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Groß Mackenstedt - Am Autobahndreieck Stuhr ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei ist ein Transporter am Übergang von der A28 auf die A1 auf einen Lkw aufgefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Autotransporter war laut einer Polizeisprecherin nahezu ungebremst auf einen Lkw aufgefahren, der aufgrund eines Staus auf der rechten Fahrspur stand. Der Fahrer des Transporters sei in der Fahrerkabine eingeklemmt worden, konnte allerdings von Ersthelfern befreit werden.

Aktuell schwerer Verkehrsunfall im #AutobahndreieckStuhr. In der Überleitung von der #Autobahn28 auf die #Autobahn1 in Fahrtrichtung #Bremen ist ein Transporter auf einen Sattelzug angefahren. Bitte bildet eine Rettungsgasse. Auch ein Rettungshubschrauber ist bereits vor Ort. *ds pic.twitter.com/CZ8n3udYdP — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) February 12, 2020

Laut der Sprecherin sei der Rettungshubschrauber nicht extra angefordert worden, sondern durch Zufall in der Gegend gewesen. Dadurch sei sehr schnell auch ein Notarzt vor Ort gewesen. Der Fahrer des Transporters wurde schließlich schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Lkws blieb laut Polizei unverletzt.

Derzeit laufen am Autobahndreieck Stuhr noch Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei geht davon aus, dass die A1 gegen 16 Uhr wieder komplett freigegeben werden kann.

Auf der A1 staut sich der Verkehr derzeit auf mehreren Kilometern von Bremen Richtung Osnabrück.