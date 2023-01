Ersatzneubau der Sundering-Sporthalle in Barnstorf im Zeitplan / Ziel: Baubeginn 2024

Die Barnstorfer Vereinssporthalle dient als Grundlage für den Ersatzneubau der Sundering-Sporthalle, die abgerissen wird. © Jannick Ripking / Archiv

Eine zweite Sporthalle in Barnstorf ist unerlässlich für den Schulsport. Die Sundering-Hall hat aber weitestgehend ausgedient. 2024 soll der Bau einer neuen Halle beginnen.

Barnstorf – „Die Förderzusage beinhaltet auch einen Abriss“, erklärt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Heißt: Wenn der Ersatzneubau für die Sundering-Sporthalle (wir berichteten) fertig ist, dann rollen erneut die Bagger an, um die alte Halle am Sundering dem Erdboden gleich zu machen. „Das geht aber erst los, wenn die neue Halle steht“, berichtet Grimm. Die Planung befindet sich nach Angaben des Verwaltungschefs im zeitlichen Soll.

2020 kam die Zusage vom Bund, dass es für die neue Sporthalle in Barnstorf einen Zuschuss geben wird. 211 300 Euro sind dafür im Haushalt 2023 eingeplant. Die Kommune muss allerdings auch selbst in die Tasche greifen, um das Vorhaben zu realisieren. Für 2023 sind 572 500 Euro veranschlagt. Grimm sagt dazu: „Das ist ein großes Projekt. Wir sind – zum Glück – in der Lage, die Finanzierung auf zwei Haushaltsjahre aufzuteilen.“ Diese Aufteilung entlastet zwar den aktuellen Haushalt, hat aber zur Folge, dass der Bau der neuen Sporthalle auch im kommenden Jahr höhere Kosten verursachen wird.

Noch steht die alte Sundering-Sporthalle. Wann startet der Neubau? „2024 ist das Ziel. Das wollen wir schaffen“, so Grimm. Der Standort der neuen Halle steht bereits fest: „Sie wird hinter der Vereinssporthalle errichtet.“ Diese diene als Grundlage für die Planung. „Die neue Halle soll möglichst identisch zur Vereinssporthalle – und natürlich zweckmäßig – gebaut werden“, erklärt der Samtgemeindebürgermeister. Zweckmäßig bedeutet in diesem Fall „für den Schulsport geeignet“. Eine zweite Sporthalle in Barnstorf sei „für den Schul-, aber auch den Vereinssport notwendig“.

Aktuell befindet sich das Projekt in einer Frühphase. Grimm: „Wir erstellen zurzeit die Ausschreibung für den Ersatzneubau.“ Der Verwaltungschef kritisiert dabei eine EU-Richtlinie: „Dadurch, dass eine europaweite Ausschreibung vorgeschrieben ist, zieht sich das Ganze in die Länge. Eine rechtssichere Erstellung frisst Zeit.“

Nach der Ausschreibung und Projektvergabe kann der Neubau beginnen. Grimm ist optimistisch, dass das avisierte Ziel mit dem Baustart 2024 erreicht wird. „Wir stehen gut da“, sagt er. Trotz seiner jüngsten Äußerungen zu aktuellen krankheitsbedingten Personalproblemen bei der Verwaltung (wir berichteten) meint er: „Das Personal für dieses Projekt ist da.“

Danach folgt dann der nächste Schritt: der Abriss der Sundering-Sporthalle. Parallel zum Neubau könne dieser aber nicht erfolgen, „weil wir die Halle noch für den Schulsport benötigen“.