Umbau ist zum Sulinger Frühlingsfest abgeschlossen

+ © Bartels Auf den Neustart nach dem Umbau freuen sich Geschäftsführer Axel Maiwald, die beiden stellvertretenden Filialleiterinnen Michaela Fleischer und Bettina Hodde sowie Filialleiterin Gabriele Tiedemann (von links). © Bartels

Sulingen – Der Umbau ist rechtzeitig zum Frühlingsfest mit verkaufsoffenen Sonntag am 26. März, ist der Umbau abgeschlossen, damit „Magro“ und „M-Line“ in Sulingen eine Filiale gemeinsam nutzen können.

„Jetzt ist alles unter einem Dach“, freut sich Axel Maiwald, Geschäftsführer der „Magro Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit Sitz in Uchte. Nachdem der bisherige „Magro“-Standort im Februar schloss (wir berichteten), wurde der Wechsel in den bisher von „M-Line“ allein genutzten Standort im E-Center vorbereitet. „Wir haben neuen, zeitgemäßen Ladenbau verwendet, ansonsten bleibt das Altbewährte und auch die Öffnungszeiten sind unverändert.“ Das Sortiment umfasst vor allem den Bereich Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Lederwaren. Neu hinzugekommen sind Bücher, Schreibwaren, Spielwaren (vor allem der Marken Lego, Playmobil, Schleich, Ravensburger), Kleinelektrogeräte, Geschenkartikel, Bilderrahmen und Wolle. Drei Vollzeit- und acht Teilzeitkräfte sind laut Maiwald hier beschäftigt – „alles bekannte Gesichter.“

Zum Neustart am kommenden Sonntag (13 bis 18 Uhr) gibt es eine Rabattaktion: Für einen Einkauf im Wert von wenigstens 50 Euro erhalten Kunden einen Gutschein über fünf Euro.