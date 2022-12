Überfall auf Diepholzer Tankstelle

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Aral-Autohof in Diepholz ist am Sonntagabend überfallen worden. © Jansen

Der Aral-Autohof in Diepholz ist am späten Sonntagabend überfallen worden. Der Täter hatte ein Messer dabei.

Diepholz - Der bislang unbekannte Täter betrat laut Polizeibericht gegen 22 Uhr den Verkaufsraum des Autohofes am Bundesstraßen-Kreisel in Diepholz (Ovelgönne). Der Mann forderte von der 32-jährigen Angestellten die Herausgabe des Geldes. „Er zog zur Untermauerung seiner Forderung ein Messer aus der Tasche und zeigte es der Angestellten“, heißt es im Polizeibericht. Die Frau nahm die Geldscheine aus der Kasse und steckte sie in einen Beutel. Anschließend griff der Täter noch Münzgeld aus der Kasse und verließ dann die Tankstelle.

Auffällige Nike-Sportjacke

Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Unbekannte mit einem Auto. Der Täter soll 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug während der Tat eine auffällige Nike-Sportjacke, ein violettes Basecap mit der Aufschrift „Vikings“, eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf den Täter beziehungsweise das Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Diepholz unter der Telefonnummer 05441 / 9710 entgegen.