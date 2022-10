Brigitte Gjertsen fertigt Kränze aus Zapfen, Blättern und Nadeln

Von: Katharina Schmidt

Einer der kunstvollen Kränze aus Naturmaterialien von Brigitte Gjertsen. © Gjertsen

Brigitte Gjertsen fertigt Kränze aus Naturmaterialien. Obwohl sie schon mehrfach ans Aufhören dachte, wird sie am 12. November wieder eine Ausstellung anbieten.

Twistringen – In den Schuppen von Brigitte Gjertsen an der Georgstraße in Twistringen, ganz in der Nähe des kleinen Kreisels vor dem Bahnhof, ist wieder dieses besondere Flair eingezogen. Kerzenschein taucht die alten Holzbalken in lauschiges Licht, hier und da kündigt etwas Glitter die Vorweihnachtszeit an. Und vor allem: Auf den Tischen hat Gjertsen schon mal ein paar ihrer Kränze aus Naturmaterialien probeweise in Szene gesetzt. Die Vorbereitungen für ihre diesjährige Adventsausstellung am Samstag, 12. November, laufen. Von 10 bis 18 Uhr können Gäste an dem Datum vorbeischauen, herumstöbern, kaufen, Kaffeetrinken und ein Stück Kuchen essen.

Kiefernnadeln haben es Brigitte Gjertsen 2022 besonders angetan

Eigentlich hat Brigitte Gjertsen schon des Öfteren gesagt, dass sie aufhört und keine weiteren Ausstellungen plant. Und dann fängt sie doch wieder an – zu schön findet sie die Zapfen, Blätter, Beeren und andere Naturmaterialien am Wegesrand, als dass sie bei ihren Spaziergängen mit Labradorhündin Jemma einfach daran vorbeigehen könnte. Also nimmt sie sie mit und fertig daraus mit viel Liebe zum Detail dekorative Kränze. Dabei lässt sie sich stets auf neue Materialien ein.

Brigitte Gjertsen mit einigen ihrer Kränze. Der vorne links besteht zum großen Teil aus Kiefernnadeln. © Schmidt

In diesem Jahr haben es ihr Kiefernnadeln besonders angetan. „Die lassen sich sehr schön biegen, solange sie frisch sind“, erzählt sie, während Hündin Jemma neben ihr in ihrem Körbchen döst. Im vergangenen Jahr haben sie auch schon ein bisschen mit Kiefernnadeln gearbeitet, führt Gjertsen aus, „aber mir war da noch gar nicht richtig bewusst, was das für ein tolles Material ist.“

Gjertsen bindet die Kiefernnadeln nicht etwa wie einen gewöhnlichen Adventskranz zusammen, sondern windet sie einzeln, fast so wie zarte Bänder oder Dekodrähte. Schon in ihrer Floristikausbildung hat sie früher gerne ihr eigenes Ding gemacht und Neues ausprobiert.

„Eine indianische Ecke wird es auch wieder geben“, kündigt die 73-Jährige, die einige Jahre in Norwegen gelebt hat, an. „Ich mag ihre Arbeit, ihr Leben. Die Farben, die ich mit Indianern verbinde, finde ich wunderschön.“

Ausstellung mit Kräzen, Karten, Kaffee und Kuchen in Twistringen

Erst war sie sich nicht ganz sicher, ob die an indigene Völker angelehnten Kränze auch den Besuchern ihre Ausstellung gefallen – doch das taten sie, wie sich herausstellen sollte. Viele schätzten die Abwechslung. Von der Serie Outlander, die in Schottlands Vergangenheit spielt, hat sich Brigitte Gjertsen ebenfalls inspirieren lassen.

In diesem Jahr will sie auch ein paar der kunstvoll geschwungenen Wurzeln, die sie sonst nur als Deko genutzt und nicht verkauft hat, anbieten. Mit der Zeit sammelt sich doch so einiges an, da muss zwischendrin mal Platz geschaffen werden. Voraussichtlich wird es bei der Ausstellung auch wieder Fotokarten geben – mit Motiven aus der Natur, na klar.

Im Fokus werden aber die Kränze stehen. Jeder ist ein Unikat, und wie sich manch Künstler bei jedem Pinselstrich was denkt, so setzt Brigitte Gjertsen ihre Naturfunde mit Bedacht zusammen. „Es ist viel Arbeit, aber es macht Spaß“, sagt sie. Damit würde sie ihre Gedanken in dieser von schlimmen Nachrichten geprägten Zeit auf etwas Schönes lenken.